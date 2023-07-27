Россия простила Сомали часть долга на 690 млн долларов

Россия приняла документ, благодаря которому аннулировала Сомали госдолг в более чем 684 миллиона долларов. Об этом заявил вице-премьер Сомали Салах Ахмед Джама.
«Это документы, которые были приняты. В отношении части [средств] применяется последовательный подход с договоренностями по структуре [платежей], а часть будет списана сразу же», — сообщил Джама, его слова передает РИА Новости. По его словам, у стран имелось два документа, один из них касался долга в размере 7,5 миллиона долларов, второй документ касался долга в более чем 684 миллиона долларов.
Ранее сообщалось, что государственный долг США превысил российский в 107 раз по итогам 2022 года. Госдолг РФ по итогам прошлого года составил 294,8 миллиарда долларов, в то время как госдолг США — 31,42 триллиона долларов.
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