Офицер запаса Ераносян: российские морпехи успешно отражают атаки ВСУ

За время боев в зоне СВО морпехи освоили несколько боевых профессий, отметил Владимир Ераносян Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российские морпехи успешно отражают украинские наступления в районе дельты Днепра в непосредственной близости от Лиманов и Кинбурнской косы. Об этом заявил доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ, капитан первого ранга в запасе Владимир Ераносян.

«ВСУ пытаются проводить „ползущее“ наступление, планомерно захватывая один остров за другим [в районе российской линии обороны в дельте Днепра]. Российские морпехи жестко пресекают каждую такую попытку», — заявил Владимир Ераносян в разговоре с argumenti.ru. Он комментировал успехи личного состава 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота. Ераносян также отметил, что после прорыва дамбы Каховской ГЭС изменились узкие водные пути, которые влияют на бои в этом регионе.

Ераносян подчеркнул, что боевой опыт заставил морпехов стать универсалами. Многие из них освоили несколько задач, например, стали гранатометчиками, минерами и снайперами.

Российские морпехи успешно отражают украинские атаки. Так, 19 июля под Новодонецким (ДНР) 23 морпеха Тихоокеанского флота успешно отразили атаку 103 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что солдаты армии РФ проявили лучшие примеры массового героизма. Благодаря действиям российских сил, все попытки контрнаступления ВСУ были отбиты, передает RT.