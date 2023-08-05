В Карелии перевернулся корабль, есть пострадавшие 05 августа 2023 в 19:06 Размер текста - 17 + Судно перевернулось в районе поселка Тиурула Фото: Нина Калинина © URA.RU В Карелии перевернулось маломерное судно. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков. «В районе поселка Тиурула в Лахденпохском районе перевернулось маломерное судно. Предварительно 10 пострадавших», — написал Михаил Охлопков в своем telegram-канале . По его данным, на месте работают экстренные службы. Данных о погибших, отметил глава регионального министерства, нет. В Карелии перевернулось маломерное судно. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков. «В районе поселка Тиурула в Лахденпохском районе перевернулось маломерное судно. Предварительно 10 пострадавших», — написал Михаил Охлопков в своем telegram-канале. По его данным, на месте работают экстренные службы. Данных о погибших, отметил глава регионального министерства, нет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям