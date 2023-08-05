В Карелии перевернулся корабль, есть пострадавшие

Судно перевернулось в районе поселка Тиурула
В Карелии перевернулось маломерное судно. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.
«В районе поселка Тиурула в Лахденпохском районе перевернулось маломерное судно. Предварительно 10 пострадавших», — написал Михаил Охлопков в своем
По его данным, на месте работают экстренные службы. Данных о погибших, отметил глава регионального министерства, нет.
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