В Карелии перевернулся корабль, есть пострадавшие

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Египет, отдых туристов, спасательный круг, вода, море
Судно перевернулось в районе поселка Тиурула Фото:

В Карелии перевернулось маломерное судно. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

«В районе поселка Тиурула в Лахденпохском районе перевернулось маломерное судно. Предварительно 10 пострадавших», — написал Михаил Охлопков в своем telegram-канале.

По его данным, на месте работают экстренные службы. Данных о погибших, отметил глава регионального министерства, нет.

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В Карелии перевернулось маломерное судно. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков. «В районе поселка Тиурула в Лахденпохском районе перевернулось маломерное судно. Предварительно 10 пострадавших», — написал Михаил Охлопков в своем telegram-канале. По его данным, на месте работают экстренные службы. Данных о погибших, отметил глава регионального министерства, нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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