13 августа 2023

Правозащитник Барака предрек Зеленскому участь «козла отпущения»

© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский пожертвовал сотнями тысяч солдат ради США, считает Барака Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Власти США сделают из президента Украины Владимира Зеленского «козла отпущения» из-за больших потерь солдат в спецоперации. Об этом сообщил американский политик и правозащитник Аджаму Барака.

«Зеленский пожертвовал сотнями тысяч украинских солдат для продвижения интересов США. Он, как и предсказывалось, станет козлом отпущения, поскольку Америка пытается выбраться из катастрофы, которую она создала в этой стране», — написал Барака в Twitter. По его словам, Запад начал конфликт, чтобы подорвать позиции России, однако потерпел очередное поражение.

Ранее американский аналитик Джонстон Хэрвуд заявлял, что западные партнеры раздражены неудачным контрнаступлением Киева. По его мнению, страны, поддержавшие Украину, скоро перестанут отправлять ей помощь.

О разочаровании Запада в Зеленском заявлял первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он считает, что после прекращения боевых действий и заключения мирового соглашения украинскому лидеру нужно будет бежать, пишет RT.

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Власти США сделают из президента Украины Владимира Зеленского «козла отпущения» из-за больших потерь солдат в спецоперации. Об этом сообщил американский политик и правозащитник Аджаму Барака. «Зеленский пожертвовал сотнями тысяч украинских солдат для продвижения интересов США. Он, как и предсказывалось, станет козлом отпущения, поскольку Америка пытается выбраться из катастрофы, которую она создала в этой стране», — написал Барака в Twitter. По его словам, Запад начал конфликт, чтобы подорвать позиции России, однако потерпел очередное поражение. Ранее американский аналитик Джонстон Хэрвуд заявлял, что западные партнеры раздражены неудачным контрнаступлением Киева. По его мнению, страны, поддержавшие Украину, скоро перестанут отправлять ей помощь. О разочаровании Запада в Зеленском заявлял первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он считает, что после прекращения боевых действий и заключения мирового соглашения украинскому лидеру нужно будет бежать, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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