17 августа 2023

Депутат бундестага решил поддержать эмигрантов из России

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Заседание КПРФ. Курган, депутат, чиновник, руки
Депутат инициировал проверку законности санкций против россиян, постоянно проживающих в ФРГ Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

У граждан России, постоянно проживающих на территории Германии, власти ФРГ начали конфисковывать автомобили и закрывать счета в банках. Депутат немецкого парламента Евгений Шмидт заявил, что в бундестаге требуют отменить данные меры и проверяют их законность.

«В Германии проживает немалое количество граждан с российскими паспортами. И вдруг власти ФРГ пришли к тому, что их автомобили попадают под санкции. Это простые люди, которые не имеют никакого отношения ни к российской политике, ни к руководству России. Россияне сталкиваются с закрытием счетов в банках. То есть человек платит налоги, он обеспечен, а ему на основании его гражданства закрывают счет. Считаю, что законность этих санкций сомнительна. Нужно провести правовую оценку», — сообщил немецкий политик в интервью «Известиям».

Шмидт отметил, что выступает против дальнейшего финансирования украинского режима. По его мнению, экономика Германии сама остро нуждается в этих средствах.

Ранее в беседе с корреспондентом URA.RU депутат Госдумы от партии «Новые люди» Роза Чемерис заявила, что Литва устроила дискриминацию россиян и белорусов. Власти страны приняли в первом чтении закон, запрещающий гражданам России и Белоруссии получать литовское гражданство, а также приобретать недвижимость на территории республики.

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У граждан России, постоянно проживающих на территории Германии, власти ФРГ начали конфисковывать автомобили и закрывать счета в банках. Депутат немецкого парламента Евгений Шмидт заявил, что в бундестаге требуют отменить данные меры и проверяют их законность. «В Германии проживает немалое количество граждан с российскими паспортами. И вдруг власти ФРГ пришли к тому, что их автомобили попадают под санкции. Это простые люди, которые не имеют никакого отношения ни к российской политике, ни к руководству России. Россияне сталкиваются с закрытием счетов в банках. То есть человек платит налоги, он обеспечен, а ему на основании его гражданства закрывают счет. Считаю, что законность этих санкций сомнительна. Нужно провести правовую оценку», — сообщил немецкий политик в интервью «Известиям». Шмидт отметил, что выступает против дальнейшего финансирования украинского режима. По его мнению, экономика Германии сама остро нуждается в этих средствах. Ранее в беседе с корреспондентом URA.RU депутат Госдумы от партии «Новые люди» Роза Чемерис заявила, что Литва устроила дискриминацию россиян и белорусов. Власти страны приняли в первом чтении закон, запрещающий гражданам России и Белоруссии получать литовское гражданство, а также приобретать недвижимость на территории республики.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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