Глава сети автосалонов Мигаль предупредил о сложностях из-за отключения от ПО Audi и BMW

Глава сети автосалонов Мигаль предупредил о проблемах с эксплуатацией Audi и BMW

21 августа 2023 в 19:21 Размер текста - 17 +

Немецкие автоконцерны отключают российских дилеров от программного обеспечения Фото: Александр Кадников © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Отключение немецкими автоконцернами Audi и BMW российских дилеров от программного обеспечения не скажется на безопасности вождения этих автомобилей. Об этом в разговоре с URA.RU заявил генеральный директор сети автосалонов Freshauto, автоэксперт Денис Мигаль, отметив, что главной сложностью будет затянувшийся ремонт. Ранее немецкие автоконцерны Audi и BMW отключили российских дилеров от программного обеспечения. Также от официального ПО отключил Mercedes-Benz. «На вождении это никак не отразится. Единственное, это может отразиться на эксплуатации, то есть делать ТО, прописывать или прошивать ключи, обновлять электронные системы. Но нельзя сказать, что сегодня это нерешаемая проблема. Все дилеры ждали этого на опыте других брендов, научились обходить эти ограничения, находить способы получать доступ. В целом новость не очень позитивная, но глобально это все прекрасно понимали и знали», — сказал Денис Мигаль. Собеседник агентства отметил, что ограничения в основном коснутся новых моделей немецкий автоконцернов. «Будет чуть больше срок ремонта, больше сложности в электронных системах, прошивке. Но проблемы не вижу. Это в основном касается совсем новых моделей. А так как их в России совсем не продают, и говорить, что для нас это супер-проблема, вряд ли можно», — сказал автоэксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Отключение немецкими автоконцернами Audi и BMW российских дилеров от программного обеспечения не скажется на безопасности вождения этих автомобилей. Об этом в разговоре с URA.RU заявил генеральный директор сети автосалонов Freshauto, автоэксперт Денис Мигаль, отметив, что главной сложностью будет затянувшийся ремонт. Ранее немецкие автоконцерны Audi и BMW отключили российских дилеров от программного обеспечения. Также от официального ПО отключил Mercedes-Benz. «На вождении это никак не отразится. Единственное, это может отразиться на эксплуатации, то есть делать ТО, прописывать или прошивать ключи, обновлять электронные системы. Но нельзя сказать, что сегодня это нерешаемая проблема. Все дилеры ждали этого на опыте других брендов, научились обходить эти ограничения, находить способы получать доступ. В целом новость не очень позитивная, но глобально это все прекрасно понимали и знали», — сказал Денис Мигаль. Собеседник агентства отметил, что ограничения в основном коснутся новых моделей немецкий автоконцернов. «Будет чуть больше срок ремонта, больше сложности в электронных системах, прошивке. Но проблемы не вижу. Это в основном касается совсем новых моделей. А так как их в России совсем не продают, и говорить, что для нас это супер-проблема, вряд ли можно», — сказал автоэксперт.