В Китае выразили опасения из-за учений США в районе Корейского полуострова

Зампостпреда КНР: учения США в районе Корейского полуострова приведут к войне

26 августа 2023 в 01:55 Размер текста - 17 +

В морских учениях задействованы корабли США, Канады и Японии Фото: Сергей Русанов © URA.RU Военные учения в районе Корейского полуострова обостряют напряженность и могут привести к войне. Об этом заявил заместитель постпреда Китая при ООН Гэн Шуан. «Сейчас, когда мы говорим (в Совбезе ООН), США и их союзники проводят военные учения. Эти действия <.> лишь еще больше обострят напряженность, повысят риск конфронтации и конфликта, в итоге даже могут привести к войне», — цитирует ТАСС заявление китайского дипломата, выступившего на Совбезе ООН. Ранее URA.RU сообщало о начале совместных военных учений США, Канады и Японии в обширном районе рядом с восточным побережьем Курильских островов. Учения проводятся с 21 по 28 августа.

Военные учения в районе Корейского полуострова обостряют напряженность и могут привести к войне. Об этом заявил заместитель постпреда Китая при ООН Гэн Шуан. «Сейчас, когда мы говорим (в Совбезе ООН), США и их союзники проводят военные учения. Эти действия <.> лишь еще больше обострят напряженность, повысят риск конфронтации и конфликта, в итоге даже могут привести к войне», — цитирует ТАСС заявление китайского дипломата, выступившего на Совбезе ООН. Ранее URA.RU сообщало о начале совместных военных учений США, Канады и Японии в обширном районе рядом с восточным побережьем Курильских островов. Учения проводятся с 21 по 28 августа.