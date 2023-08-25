25 августа 2023

В Китае выразили опасения из-за учений США в районе Корейского полуострова

Зампостпреда КНР: учения США в районе Корейского полуострова приведут к войне
© Служба новостей «URA.RU»
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В морских учениях задействованы корабли США, Канады и Японии Фото:

Военные учения в районе Корейского полуострова обостряют напряженность и могут привести к войне. Об этом заявил заместитель постпреда Китая при ООН Гэн Шуан.

«Сейчас, когда мы говорим (в Совбезе ООН), США и их союзники проводят военные учения. Эти действия <.> лишь еще больше обострят напряженность, повысят риск конфронтации и конфликта, в итоге даже могут привести к войне», — цитирует ТАСС заявление китайского дипломата, выступившего на Совбезе ООН.

Ранее URA.RU сообщало о начале совместных военных учений США, Канады и Японии в обширном районе рядом с восточным побережьем Курильских островов. Учения проводятся с 21 по 28 августа.

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Военные учения в районе Корейского полуострова обостряют напряженность и могут привести к войне. Об этом заявил заместитель постпреда Китая при ООН Гэн Шуан. «Сейчас, когда мы говорим (в Совбезе ООН), США и их союзники проводят военные учения. Эти действия <.> лишь еще больше обострят напряженность, повысят риск конфронтации и конфликта, в итоге даже могут привести к войне», — цитирует ТАСС заявление китайского дипломата, выступившего на Совбезе ООН. Ранее URA.RU сообщало о начале совместных военных учений США, Канады и Японии в обширном районе рядом с восточным побережьем Курильских островов. Учения проводятся с 21 по 28 августа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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