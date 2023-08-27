В Австралии вскрыли конфликт интересов Зеленского и Байдена

The Conversation: в США не рассчитывают, что Киев вернет себе территории

27 августа 2023 в 16:38 Размер текста - 17 +

Джо Байден и Владимир Зеленский испытывают конфликт интересов в отношении конфликта с РФ Фото: Official White House / Adam Schultz новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Прошедший в июле саммит НАТО показал напряженность между президентом Украины Владимиром Зеленским и американским главой Джо Байденом. Мероприятие подчеркнуло конфликт интересов между главами государств. Основной из них заключается в том, что Запад не рассчитывает на «возвращение» Украиной тех территорий, которые находятся под контролем РФ. Об этом пишут австралийские аналитики. «Напряженность, которую мы наблюдали между Джо Байденом и Владимиром Зеленским на последнем саммите НАТО, демонстрирует пределы [отношений между Вашингтоном и Киевом]. <…> В отличие от Киева, страны Запада могут быть удовлетворены сценарием, при котором Украина не отвоюет потерянные территории», — пишут аналитики из The Conversation. Авторы материала предполагают разделение Украины, наподобие Германии после поражения во Второй Мировой войне. США и другие страны Запада поддерживают вооруженный конфликт на Украине, поставляя Киеву вооружение. При это в Белом доме выступали против определенных действий Украине. В частности, Вашингтон против терактов со стороны украинских сил в Москве и других российских территорий. В США также планируют стать посредником в переговорах между Украиной и Россией. При этом Вашингтон преследует собственные цели.

Прошедший в июле саммит НАТО показал напряженность между президентом Украины Владимиром Зеленским и американским главой Джо Байденом. Мероприятие подчеркнуло конфликт интересов между главами государств. Основной из них заключается в том, что Запад не рассчитывает на «возвращение» Украиной тех территорий, которые находятся под контролем РФ. Об этом пишут австралийские аналитики. «Напряженность, которую мы наблюдали между Джо Байденом и Владимиром Зеленским на последнем саммите НАТО, демонстрирует пределы [отношений между Вашингтоном и Киевом]. <…> В отличие от Киева, страны Запада могут быть удовлетворены сценарием, при котором Украина не отвоюет потерянные территории», — пишут аналитики из The Conversation. Авторы материала предполагают разделение Украины, наподобие Германии после поражения во Второй Мировой войне. США и другие страны Запада поддерживают вооруженный конфликт на Украине, поставляя Киеву вооружение. При это в Белом доме выступали против определенных действий Украине. В частности, Вашингтон против терактов со стороны украинских сил в Москве и других российских территорий. В США также планируют стать посредником в переговорах между Украиной и Россией. При этом Вашингтон преследует собственные цели.