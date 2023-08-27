В Австралии вскрыли конфликт интересов Зеленского и Байдена

The Conversation: в США не рассчитывают, что Киев вернет себе территории
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Президент США. stock, владимир зеленский, stock, Джо Байден
Джо Байден и Владимир Зеленский испытывают конфликт интересов в отношении конфликта с РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Прошедший в июле саммит НАТО показал напряженность между президентом Украины Владимиром Зеленским и американским главой Джо Байденом. Мероприятие подчеркнуло конфликт интересов между главами государств. Основной из них заключается в том, что Запад не рассчитывает на «возвращение» Украиной тех территорий, которые находятся под контролем РФ. Об этом пишут австралийские аналитики.

«Напряженность, которую мы наблюдали между Джо Байденом и Владимиром Зеленским на последнем саммите НАТО, демонстрирует пределы [отношений между Вашингтоном и Киевом]. <…> В отличие от Киева, страны Запада могут быть удовлетворены сценарием, при котором Украина не отвоюет потерянные территории», — пишут аналитики из The Conversation. Авторы материала предполагают разделение Украины, наподобие Германии после поражения во Второй Мировой войне.

США и другие страны Запада поддерживают вооруженный конфликт на Украине, поставляя Киеву вооружение. При это в Белом доме выступали против определенных действий Украине. В частности, Вашингтон против терактов со стороны украинских сил в Москве и других российских территорий. В США также планируют стать посредником в переговорах между Украиной и Россией. При этом Вашингтон преследует собственные цели.

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Прошедший в июле саммит НАТО показал напряженность между президентом Украины Владимиром Зеленским и американским главой Джо Байденом. Мероприятие подчеркнуло конфликт интересов между главами государств. Основной из них заключается в том, что Запад не рассчитывает на «возвращение» Украиной тех территорий, которые находятся под контролем РФ. Об этом пишут австралийские аналитики. «Напряженность, которую мы наблюдали между Джо Байденом и Владимиром Зеленским на последнем саммите НАТО, демонстрирует пределы [отношений между Вашингтоном и Киевом]. <…> В отличие от Киева, страны Запада могут быть удовлетворены сценарием, при котором Украина не отвоюет потерянные территории», — пишут аналитики из The Conversation. Авторы материала предполагают разделение Украины, наподобие Германии после поражения во Второй Мировой войне. США и другие страны Запада поддерживают вооруженный конфликт на Украине, поставляя Киеву вооружение. При это в Белом доме выступали против определенных действий Украине. В частности, Вашингтон против терактов со стороны украинских сил в Москве и других российских территорий. В США также планируют стать посредником в переговорах между Украиной и Россией. При этом Вашингтон преследует собственные цели.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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