26 августа 2023

В США ожидают дружбу с Россией при одном условии

Экс-советник президента США Грэм: отношения США и России наладятся после СВО
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Клипарт. США, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
Нормальные отношения России и США в данный момент невозможны, заявил Томас Грэм Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Отношения между Россией и США могут улучшиться после того, как украинский конфликт войдет в более мирную фазу. Об этом заявил бывший советник экс-президента США Джорджа Буша по России и Евразии Томас Грэм.

«Как только острая фаза украинского конфликта пройдет, может появиться новая возможность на налаживание отношений между Россией и США», — передает слова Грэма издание The Nation. Он отметил, что на данный момент перевод отношений с Москвой в конструктивное русло представляет собой сложную задачу, ведь конфликт на Украине привел к полному разрыву между двумя странами.

Для достижения взаимопонимания между Москвой и Вашингтоном, автор статьи считает необходимым, чтобы США извлекли уроки из ошибок, допущенных в прошлом администрацией Буша, связанных с противодействием влиянию России на постсоветском пространстве. По его мнению, Вашингтон мог бы смягчить враждебные отношения с Москвой, способствуя развитию экономических связей между Киевом, Европой и Россией, а также поддерживая нейтралитет Украины.

В прошлом году дипломатические отношения между США и Россией были фактически заморожены. Сохранялись лишь некоторые каналы связи, в основном между спецслужбами и военными ведомствами, чтобы предотвратить прямой конфликт.

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Отношения между Россией и США могут улучшиться после того, как украинский конфликт войдет в более мирную фазу. Об этом заявил бывший советник экс-президента США Джорджа Буша по России и Евразии Томас Грэм. «Как только острая фаза украинского конфликта пройдет, может появиться новая возможность на налаживание отношений между Россией и США», — передает слова Грэма издание The Nation. Он отметил, что на данный момент перевод отношений с Москвой в конструктивное русло представляет собой сложную задачу, ведь конфликт на Украине привел к полному разрыву между двумя странами. Для достижения взаимопонимания между Москвой и Вашингтоном, автор статьи считает необходимым, чтобы США извлекли уроки из ошибок, допущенных в прошлом администрацией Буша, связанных с противодействием влиянию России на постсоветском пространстве. По его мнению, Вашингтон мог бы смягчить враждебные отношения с Москвой, способствуя развитию экономических связей между Киевом, Европой и Россией, а также поддерживая нейтралитет Украины. В прошлом году дипломатические отношения между США и Россией были фактически заморожены. Сохранялись лишь некоторые каналы связи, в основном между спецслужбами и военными ведомствами, чтобы предотвратить прямой конфликт.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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