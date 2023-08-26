В США ожидают дружбу с Россией при одном условии

Отношения между Россией и США могут улучшиться после того, как украинский конфликт войдет в более мирную фазу. Об этом заявил бывший советник экс-президента США Джорджа Буша по России и Евразии Томас Грэм.
«Как только острая фаза украинского конфликта пройдет, может появиться новая возможность на налаживание отношений между Россией и США», — передает слова Грэма издание The Nation. Он отметил, что на данный момент перевод отношений с Москвой в конструктивное русло представляет собой сложную задачу, ведь конфликт на Украине привел к полному разрыву между двумя странами.
Для достижения взаимопонимания между Москвой и Вашингтоном, автор статьи считает необходимым, чтобы США извлекли уроки из ошибок, допущенных в прошлом администрацией Буша, связанных с противодействием влиянию России на постсоветском пространстве. По его мнению, Вашингтон мог бы смягчить враждебные отношения с Москвой, способствуя развитию экономических связей между Киевом, Европой и Россией, а также поддерживая нейтралитет Украины.
В прошлом году дипломатические отношения между США и Россией были фактически заморожены. Сохранялись лишь некоторые каналы связи, в основном между спецслужбами и военными ведомствами, чтобы предотвратить прямой конфликт.
Отношения между Россией и США могут улучшиться после того, как украинский конфликт войдет в более мирную фазу. Об этом заявил бывший советник экс-президента США Джорджа Буша по России и Евразии Томас Грэм. «Как только острая фаза украинского конфликта пройдет, может появиться новая возможность на налаживание отношений между Россией и США», — передает слова Грэма издание The Nation. Он отметил, что на данный момент перевод отношений с Москвой в конструктивное русло представляет собой сложную задачу, ведь конфликт на Украине привел к полному разрыву между двумя странами. Для достижения взаимопонимания между Москвой и Вашингтоном, автор статьи считает необходимым, чтобы США извлекли уроки из ошибок, допущенных в прошлом администрацией Буша, связанных с противодействием влиянию России на постсоветском пространстве. По его мнению, Вашингтон мог бы смягчить враждебные отношения с Москвой, способствуя развитию экономических связей между Киевом, Европой и Россией, а также поддерживая нейтралитет Украины. В прошлом году дипломатические отношения между США и Россией были фактически заморожены. Сохранялись лишь некоторые каналы связи, в основном между спецслужбами и военными ведомствами, чтобы предотвратить прямой конфликт.