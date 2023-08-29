Reuters: гражданина ФРГ заподозрили в отправке запчастей для дронов в Россию

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Гражданин ФРГ задержан по подозрению в обходе санкций против РФ, заявил генпрокурор Германии Фото:
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Гражданин ФРГ, который подозревается в отправке запчастей для дронов в Россию, арестован правоохранительными органами. Об этом сообщил генеральный прокурор Германии.

«Мужчина подозревается в экспорте запчастей для дронов в Россию», — передает слова прокурора Reuters. Там добавили, что прокурор передал дело с регионального уровня на федеральный уровень из-за его особой важности. В заявлении прокурора также говорится, что обвиняемый по имени Вальдемар нарушил санкции, введенные против России в связи с началом конфликта на Украине.

По данным прокурора, с января 2020 года по март 2023 года он 26 раз экспортировал электронные компоненты, которые использовались в производстве разведывательного беспилотника «Орлан-10». Немецкие власти усиливают меры в отношении лиц, подозреваемых в нарушении санкций, заключил генпрокурор ФРГ.

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Гражданин ФРГ, который подозревается в отправке запчастей для дронов в Россию, арестован правоохранительными органами. Об этом сообщил генеральный прокурор Германии. «Мужчина подозревается в экспорте запчастей для дронов в Россию», — передает слова прокурора Reuters. Там добавили, что прокурор передал дело с регионального уровня на федеральный уровень из-за его особой важности. В заявлении прокурора также говорится, что обвиняемый по имени Вальдемар нарушил санкции, введенные против России в связи с началом конфликта на Украине. По данным прокурора, с января 2020 года по март 2023 года он 26 раз экспортировал электронные компоненты, которые использовались в производстве разведывательного беспилотника «Орлан-10». Немецкие власти усиливают меры в отношении лиц, подозреваемых в нарушении санкций, заключил генпрокурор ФРГ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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