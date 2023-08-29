Reuters: гражданина ФРГ заподозрили в отправке запчастей для дронов в Россию

29 августа 2023 в 15:46 Размер текста - 17 +

Гражданин ФРГ задержан по подозрению в обходе санкций против РФ, заявил генпрокурор Германии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Гражданин ФРГ, который подозревается в отправке запчастей для дронов в Россию, арестован правоохранительными органами. Об этом сообщил генеральный прокурор Германии. «Мужчина подозревается в экспорте запчастей для дронов в Россию», — передает слова прокурора Reuters. Там добавили, что прокурор передал дело с регионального уровня на федеральный уровень из-за его особой важности. В заявлении прокурора также говорится, что обвиняемый по имени Вальдемар нарушил санкции, введенные против России в связи с началом конфликта на Украине. По данным прокурора, с января 2020 года по март 2023 года он 26 раз экспортировал электронные компоненты, которые использовались в производстве разведывательного беспилотника «Орлан-10». Немецкие власти усиливают меры в отношении лиц, подозреваемых в нарушении санкций, заключил генпрокурор ФРГ.

Гражданин ФРГ, который подозревается в отправке запчастей для дронов в Россию, арестован правоохранительными органами. Об этом сообщил генеральный прокурор Германии. «Мужчина подозревается в экспорте запчастей для дронов в Россию», — передает слова прокурора Reuters. Там добавили, что прокурор передал дело с регионального уровня на федеральный уровень из-за его особой важности. В заявлении прокурора также говорится, что обвиняемый по имени Вальдемар нарушил санкции, введенные против России в связи с началом конфликта на Украине. По данным прокурора, с января 2020 года по март 2023 года он 26 раз экспортировал электронные компоненты, которые использовались в производстве разведывательного беспилотника «Орлан-10». Немецкие власти усиливают меры в отношении лиц, подозреваемых в нарушении санкций, заключил генпрокурор ФРГ.