112: в московском салоне красоты избили подростка из-за купона

16-летнюю девушку избили за попытку воспользоваться скидочным купоном в салоне красоты Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Москве избили шестнадцатилетнюю девушку и ее маму за попытку воспользоваться скидкой в салоне красоты по купону. Между персоналом и клиентами возник конфликт по поводу цены за услуги. Об этом сообщает telegram-канал 112.

«16-летняя девушка записалась в салон „Топчик“ в центре Москвы на стрижку и окраску волос. У нее был купон. <…> Далее [подросток и ее мама] столкнулись с хамством прямо на входе [в салон]. <…> В результате их избили и спустили с лестницы двое взрослых мужчин», — передают авторы канала.

Отмечается, что подросток записалась на услугу стоимостью 22 800 рублей. Но у девушки был купон, по которому процедуры должны были стоить 4,5 тысячи рублей. Администрация салона несколько раз переносила даты, а когда она все же была назначена, девушку и ее маму избили после того, как они пришли в салон.

Мама пострадавшей девушки написала заявления в полицию. По факту происшествия проводится проверка. Отмечается, что посетители салона красоты неоднократно сталкиваются с грубым отношением в их адрес со стороны персонала.