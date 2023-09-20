Песков указал, чему Байдену следует поучиться у Путина

Песков: Путин никогда не опускался до оскорблений Байдена
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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что Байдену предстоят сложные выборы Фото:

Президенту США Джо Байдену нужно стремиться к такому же высокому уровню поддержки среди населения, как у президента РФ Владимира Путина в стране. Также, в отличие от американского коллеги, российских лидер никогда не опускался до оскорблений. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, у Байдена ожидаются сложные президентские выборы.

«Главное, что в отношении нашего президента существует убежденное мнение большинства населения нашей страны, которое высказывалось в ходе президентских выборов. Байден ни разу не набрал такого уровня поддержки, как президент Путин. Вот к чему надо стремиться», — заявил Песков во время общения с журналистами. Он отметил, что у Байдена ожидаются сложные выборы.

Песков заверил, что Владимир Путин никогда не опустится до уровня оскорбления личностей. По словам пресс-секретаря, у президента РФ есть свое мнение насчет высказываний Джо Байдена.

Ранее президент США в очередной раз попытался оскорбить Владимира Путина, называя его «диктатором». Это уже был не первый случай, когда Байден высказывает недипломатичные заявления в адрес зарубежных коллег.

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Президенту США Джо Байдену нужно стремиться к такому же высокому уровню поддержки среди населения, как у президента РФ Владимира Путина в стране. Также, в отличие от американского коллеги, российских лидер никогда не опускался до оскорблений. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, у Байдена ожидаются сложные президентские выборы. «Главное, что в отношении нашего президента существует убежденное мнение большинства населения нашей страны, которое высказывалось в ходе президентских выборов. Байден ни разу не набрал такого уровня поддержки, как президент Путин. Вот к чему надо стремиться», — заявил Песков во время общения с журналистами. Он отметил, что у Байдена ожидаются сложные выборы. Песков заверил, что Владимир Путин никогда не опустится до уровня оскорбления личностей. По словам пресс-секретаря, у президента РФ есть свое мнение насчет высказываний Джо Байдена. Ранее президент США в очередной раз попытался оскорбить Владимира Путина, называя его «диктатором». Это уже был не первый случай, когда Байден высказывает недипломатичные заявления в адрес зарубежных коллег.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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