Песков указал, чему Байдену следует поучиться у Путина

Песков: Путин никогда не опускался до оскорблений Байдена

20 сентября 2023 в 14:13 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что Байдену предстоят сложные выборы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президенту США Джо Байдену нужно стремиться к такому же высокому уровню поддержки среди населения, как у президента РФ Владимира Путина в стране. Также, в отличие от американского коллеги, российских лидер никогда не опускался до оскорблений. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, у Байдена ожидаются сложные президентские выборы. «Главное, что в отношении нашего президента существует убежденное мнение большинства населения нашей страны, которое высказывалось в ходе президентских выборов. Байден ни разу не набрал такого уровня поддержки, как президент Путин. Вот к чему надо стремиться», — заявил Песков во время общения с журналистами. Он отметил, что у Байдена ожидаются сложные выборы. Песков заверил, что Владимир Путин никогда не опустится до уровня оскорбления личностей. По словам пресс-секретаря, у президента РФ есть свое мнение насчет высказываний Джо Байдена. Ранее президент США в очередной раз попытался оскорбить Владимира Путина, называя его «диктатором». Это уже был не первый случай, когда Байден высказывает недипломатичные заявления в адрес зарубежных коллег.

Президенту США Джо Байдену нужно стремиться к такому же высокому уровню поддержки среди населения, как у президента РФ Владимира Путина в стране. Также, в отличие от американского коллеги, российских лидер никогда не опускался до оскорблений. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, у Байдена ожидаются сложные президентские выборы. «Главное, что в отношении нашего президента существует убежденное мнение большинства населения нашей страны, которое высказывалось в ходе президентских выборов. Байден ни разу не набрал такого уровня поддержки, как президент Путин. Вот к чему надо стремиться», — заявил Песков во время общения с журналистами. Он отметил, что у Байдена ожидаются сложные выборы. Песков заверил, что Владимир Путин никогда не опустится до уровня оскорбления личностей. По словам пресс-секретаря, у президента РФ есть свое мнение насчет высказываний Джо Байдена. Ранее президент США в очередной раз попытался оскорбить Владимира Путина, называя его «диктатором». Это уже был не первый случай, когда Байден высказывает недипломатичные заявления в адрес зарубежных коллег.