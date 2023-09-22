Эрдоган оконфузился на Генассамблее ООН

Эрдоган спутал цвета в здании Генассамблеи ООН с флагом ЛГБТ

22 сентября 2023 в 13:37 Размер текста - 17 +

Эрдоган спутал цвета ООН с флагом ЛГБТ Фото: Официальный сайт Президента России Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спутал цвета в здании Генассамблеи ООН с флагом ЛГБТ. В действительности разноцветные полотна символизируют цели в области развития союза. Об этом сообщает агентство Reuters. «Один из вопросов, который беспокоит меня больше всего, заключается в том, что в штаб-квартире ООН все в цветах ЛГБТ: ступени и другие места. <…> Люди, которые выступают против них, тоже имеют право быть услышанными», — цитируют турецкие СМИ Эрдогана. Штаб-квартира ООН на данный момент украшена 17 цветами, которые обозначают 17 разных целей в области мирового развития. Ранее сообщалось, что на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Эрдоган заявил о том, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана. Также, по его словам, Анкара поддерживает военную операцию Баку.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спутал цвета в здании Генассамблеи ООН с флагом ЛГБТ. В действительности разноцветные полотна символизируют цели в области развития союза. Об этом сообщает агентство Reuters. «Один из вопросов, который беспокоит меня больше всего, заключается в том, что в штаб-квартире ООН все в цветах ЛГБТ: ступени и другие места. <…> Люди, которые выступают против них, тоже имеют право быть услышанными», — цитируют турецкие СМИ Эрдогана. Штаб-квартира ООН на данный момент украшена 17 цветами, которые обозначают 17 разных целей в области мирового развития. Ранее сообщалось, что на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Эрдоган заявил о том, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана. Также, по его словам, Анкара поддерживает военную операцию Баку.