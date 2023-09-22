Политолог Журавлев объяснил, почему глава ЕК возложила вину за Хиросиму на РФ

Политолог Журавлев: Урсула фон дер Ляйен не знает, кто сбросил бомбу на Хиросиму

22 сентября 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

Урсула фон дер Ляйен не знает, кто сбросил бомбу на Хиросиму Фото: Официальный сайт Европарламента Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может и не знать, кто в действительности сбросил атомную бомбу на Хиросиму. Об этом заявил кандидат политических наук Дмитрий Журавлев, комментируя заявление фон дер Ляйен об ответственности России за ядерную бомбардировку. «Урсула фон дер Ляйен… честно не знает, кто сбросил бомбу на Хиросиму. Она гинеколог по образованию и больше нигде не училась. Что вы от бедной женщины хотите? <…> Фон дер Ляйен знает принцип „Америка не может сделать плохо“, и этого ей достаточно, чтобы утверждать, что „Россия сбросила бомбу на Хиросиму“», — сказал Дмитрий Журавлев в эфире радио Спутник. Политолог назвал такое поведение Урсулы фон дер Ляйен признаком «кризиса западной цивилизации». Ранее сообщалось, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш «забыл», кто сбросил бомбы на Нагасаки и Хиросиму. Трагедия произошла 6 августа 1945 года примерно в 08:15.Самолет В-29 американских ВВС беспрепятственно пролетел над центром Хиросимы и сбросил на город четырехтонную урановую бомбу «Малыш» (Little Boy). Спустя три дня бомбардировке подвергся Нагасаки. При взрывах двух бомб погибли около 220 тысяч человек. Более 200 тысяч умерли из-за смертельных доз радиации.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может и не знать, кто в действительности сбросил атомную бомбу на Хиросиму. Об этом заявил кандидат политических наук Дмитрий Журавлев, комментируя заявление фон дер Ляйен об ответственности России за ядерную бомбардировку. «Урсула фон дер Ляйен… честно не знает, кто сбросил бомбу на Хиросиму. Она гинеколог по образованию и больше нигде не училась. Что вы от бедной женщины хотите? <…> Фон дер Ляйен знает принцип „Америка не может сделать плохо“, и этого ей достаточно, чтобы утверждать, что „Россия сбросила бомбу на Хиросиму“», — сказал Дмитрий Журавлев в эфире радио Спутник. Политолог назвал такое поведение Урсулы фон дер Ляйен признаком «кризиса западной цивилизации». Ранее сообщалось, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш «забыл», кто сбросил бомбы на Нагасаки и Хиросиму. Трагедия произошла 6 августа 1945 года примерно в 08:15.Самолет В-29 американских ВВС беспрепятственно пролетел над центром Хиросимы и сбросил на город четырехтонную урановую бомбу «Малыш» (Little Boy). Спустя три дня бомбардировке подвергся Нагасаки. При взрывах двух бомб погибли около 220 тысяч человек. Более 200 тысяч умерли из-за смертельных доз радиации.