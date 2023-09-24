Названо условие сближения России и Польши

Россия и Польша могут сблизится, если в них сменятся правящие элиты

24 сентября 2023 в 16:41 Размер текста - 17 +

Россия и Польша будут иметь хорошие отношения, когда в этих странах сменятся представители власти Фото: Official White House / Adam Schultz Россия и Польша cмогут иметь добрососедские отношения, если в них сменятся правящие элиты, оданко для этого потребуется время. Такую точку зрения выразил политолог Юрий Светов. «Сближение Москвы и Варшавы действительно возможно, но для этого должны смениться правящие элиты. Политические элиты страны хоть и сменили вектор в отношении Украины, но в сторону Москвы пока не развернулись», — передает слова Светова Пятый канал. При этом он подчеркивает, что речь идет не о дружбе, а о нормальных добрососедских отношениях, но для этого нужно время. По словам политолога, есть исторические примеры, когда страны возобновляли отношения после долгих воин. Таким примером являются Франция и Германия, которые смогли найти общий язык. Эксперт отметил, что подобные отношения были между Россией и Польшей в светское время. Он полагает, что можно вернуться к этому, если приложить усилия. Ранее обозреватель My?l Polska Богдан Куляс заявил, что политика Польши заключается в том, чтобы «вгрызаться друг другу в горло», доказывая, кто сильнее «ненавидит русских» и кто больше любит США с Украиной. Он подчеркнул, что поляки больше всех в мире «ненавидят Россию», передает RT.

Россия и Польша cмогут иметь добрососедские отношения, если в них сменятся правящие элиты, оданко для этого потребуется время. Такую точку зрения выразил политолог Юрий Светов. «Сближение Москвы и Варшавы действительно возможно, но для этого должны смениться правящие элиты. Политические элиты страны хоть и сменили вектор в отношении Украины, но в сторону Москвы пока не развернулись», — передает слова Светова Пятый канал. При этом он подчеркивает, что речь идет не о дружбе, а о нормальных добрососедских отношениях, но для этого нужно время. По словам политолога, есть исторические примеры, когда страны возобновляли отношения после долгих воин. Таким примером являются Франция и Германия, которые смогли найти общий язык. Эксперт отметил, что подобные отношения были между Россией и Польшей в светское время. Он полагает, что можно вернуться к этому, если приложить усилия. Ранее обозреватель My?l Polska Богдан Куляс заявил, что политика Польши заключается в том, чтобы «вгрызаться друг другу в горло», доказывая, кто сильнее «ненавидит русских» и кто больше любит США с Украиной. Он подчеркнул, что поляки больше всех в мире «ненавидят Россию», передает RT.