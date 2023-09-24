Россия и Польша cмогут иметь добрососедские отношения, если в них сменятся правящие элиты, оданко для этого потребуется время. Такую точку зрения выразил политолог Юрий Светов.
«Сближение Москвы и Варшавы действительно возможно, но для этого должны смениться правящие элиты. Политические элиты страны хоть и сменили вектор в отношении Украины, но в сторону Москвы пока не развернулись», — передает слова Светова Пятый канал. При этом он подчеркивает, что речь идет не о дружбе, а о нормальных добрососедских отношениях, но для этого нужно время.
По словам политолога, есть исторические примеры, когда страны возобновляли отношения после долгих воин. Таким примером являются Франция и Германия, которые смогли найти общий язык. Эксперт отметил, что подобные отношения были между Россией и Польшей в светское время. Он полагает, что можно вернуться к этому, если приложить усилия.
Ранее обозреватель My?l Polska Богдан Куляс заявил, что политика Польши заключается в том, чтобы «вгрызаться друг другу в горло», доказывая, кто сильнее «ненавидит русских» и кто больше любит США с Украиной. Он подчеркнул, что поляки больше всех в мире «ненавидят Россию», передает RT.
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