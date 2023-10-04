Картаполов раскрыл, кто будет передавать сведения о россиянах в военкоматы

Картаполов: данные в Едином реестре будут пополнять ФНС, Минздрав и компании

04 октября 2023 в 17:33 Размер текста - 17 +

Андрей Картаполов пояснил детали работы Единого реестра призывников Фото: Пресс-служба Государственной Думы новость из сюжета Призыв — 2023 Сведения о гражданах в Единый реестр призывников будут передавать ФНС, Минздрав, территориальные органы МВД, Рособрнадзор и частные компании. Об этом заявил председатель комитета Госдумы России по обороне Андрей Картаполов. «[Сведения для Единого реестра призывников] будут передавать военкоматам, помимо Рособрнадзора, налоговая, Минздрав и медицинские организации в целом, в том числе частные клиники, территориальные органы МВД, которые занимаются регистрацией по месту жительства, и компании-работодатели, как государственные, так и частные», — рассказал Андрей Картаполов «Парламентской газете». По его словам, это нужно, чтобы облегчить жизнь граждан. С запуском Единого реестра призывников человеку не надо будет приходить в военкомат и сообщать, что он, например, поступил в вуз. Данные будут обновляться автоматически. К тому же в Едином реестре будет отображена информации о месте работе призывника и его заболеваниях. Тем самым с военкоматов будет снята нагрузка. Картаполов также рассказал, когда в полной мере заработает Единый реестр призывников. По его словам, это произойдет в первой половине 2025 года. До этого момента электронные повестки будут присылаться в тестовом режиме, передает RT.

Сведения о гражданах в Единый реестр призывников будут передавать ФНС, Минздрав, территориальные органы МВД, Рособрнадзор и частные компании. Об этом заявил председатель комитета Госдумы России по обороне Андрей Картаполов. «[Сведения для Единого реестра призывников] будут передавать военкоматам, помимо Рособрнадзора, налоговая, Минздрав и медицинские организации в целом, в том числе частные клиники, территориальные органы МВД, которые занимаются регистрацией по месту жительства, и компании-работодатели, как государственные, так и частные», — рассказал Андрей Картаполов «Парламентской газете». По его словам, это нужно, чтобы облегчить жизнь граждан. С запуском Единого реестра призывников человеку не надо будет приходить в военкомат и сообщать, что он, например, поступил в вуз. Данные будут обновляться автоматически. К тому же в Едином реестре будет отображена информации о месте работе призывника и его заболеваниях. Тем самым с военкоматов будет снята нагрузка. Картаполов также рассказал, когда в полной мере заработает Единый реестр призывников. По его словам, это произойдет в первой половине 2025 года. До этого момента электронные повестки будут присылаться в тестовом режиме, передает RT.