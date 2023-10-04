Владелец бренда Aperol добивается запрета импорта напитка в Россию

05 октября 2023 в 06:05 Размер текста - 17 +

Крупнейший в мире производитель алкоголя подал в суд на ростовского дистрибутора Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Итальянская Campari пытается в суде запретить дистрибьютору «Мастер-Трейд» из Ростова ввоз и продажу алкогольного напитка Aperol в Россию. Поводом для иска крупнейшего мирового производителя алкоголя стало отсутствие итальянского горького аперитива в перечне брендов, которые доступны к параллельному импорту. «Davide Campari-Milano N.V., структура Campari Group, обратилась в Арбитражный суд Ростовской области. В исковом заявлении итальянская сторона просит запретить местному дистрибутору „Мастер-Трейд“ продавать напитки под своим брендом Aperol», — пишет « Коммерсантъ» , ссылаясь на документы суда. Судебное заседание назначено на 30 октября. Campari также просит суд принять обеспечительные меры, поскольку компания не давала согласия на поставки запрещенного к параллельному импорту аперитива. Однако суд в этой просьбе отказал и запросил у компании подтверждение нарушенного права на бренд Aperol. Gruppo Campari занимает лидирующие позиции на рынке напитков в Италии и Бразилии. Считается шестым в мире производителем премиального алкоголя с брендами Aperol, Campari и Wild Turkey. Руководитель WineRetail Александр Ставцев считает, что для оставшихся на рынке игроков логично пытаться таким образом «защитить территорию», не допуская бесконтрольного импорта своих напитков. Бренды не из списка параллельного импорта, по мнению Ставцева, могут попадать в РФ в обход правообладателей. Ранее Армения пожаловалась на проблемы с ввозом коньяка в РФ после принятия Римского статута. Таможенники стали чаще отправляют алкоголь на экспертизу. Фурам из Армении теперь приходится ждать результатов на КПП до одного месяца. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Итальянская Campari пытается в суде запретить дистрибьютору «Мастер-Трейд» из Ростова ввоз и продажу алкогольного напитка Aperol в Россию. Поводом для иска крупнейшего мирового производителя алкоголя стало отсутствие итальянского горького аперитива в перечне брендов, которые доступны к параллельному импорту. «Davide Campari-Milano N.V., структура Campari Group, обратилась в Арбитражный суд Ростовской области. В исковом заявлении итальянская сторона просит запретить местному дистрибутору „Мастер-Трейд“ продавать напитки под своим брендом Aperol», — пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на документы суда. Судебное заседание назначено на 30 октября. Campari также просит суд принять обеспечительные меры, поскольку компания не давала согласия на поставки запрещенного к параллельному импорту аперитива. Однако суд в этой просьбе отказал и запросил у компании подтверждение нарушенного права на бренд Aperol. Gruppo Campari занимает лидирующие позиции на рынке напитков в Италии и Бразилии. Считается шестым в мире производителем премиального алкоголя с брендами Aperol, Campari и Wild Turkey. Руководитель WineRetail Александр Ставцев считает, что для оставшихся на рынке игроков логично пытаться таким образом «защитить территорию», не допуская бесконтрольного импорта своих напитков. Бренды не из списка параллельного импорта, по мнению Ставцева, могут попадать в РФ в обход правообладателей. Ранее Армения пожаловалась на проблемы с ввозом коньяка в РФ после принятия Римского статута. Таможенники стали чаще отправляют алкоголь на экспертизу. Фурам из Армении теперь приходится ждать результатов на КПП до одного месяца.