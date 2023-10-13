Нападающий сборной Парагвая плюнул в Леонеля Месси во время матча

13 октября 2023 в 11:47 Размер текста - 17 +

Санабрия и Месси устроили словесную перепалку во время матча Фото: Aleksandr Osipov/Flickr.com Парагвайский футболист Антонио Санабрия плюнул в нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси во время матча в рамках квалификации Чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости. «На 84-й минуте Санабрия и Месси устроили словесную перепалку, после чего футболист итальянского „Торино“ плюнул в спину уходящего Месси», — написало агентство. Там отметили, что аргентинский футболист на данное действие никак не отреагировал. Футболиста Лионеля Месси вызвали представлять сборную Аргентины на Чемпионат мира-2026, несмотря на ранние заявления нападающего о том, что чемпионат 2022 года станет для него последним. Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.

Парагвайский футболист Антонио Санабрия плюнул в нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси во время матча в рамках квалификации Чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости. «На 84-й минуте Санабрия и Месси устроили словесную перепалку, после чего футболист итальянского „Торино“ плюнул в спину уходящего Месси», — написало агентство. Там отметили, что аргентинский футболист на данное действие никак не отреагировал. Футболиста Лионеля Месси вызвали представлять сборную Аргентины на Чемпионат мира-2026, несмотря на ранние заявления нападающего о том, что чемпионат 2022 года станет для него последним. Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.