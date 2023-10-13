Нападающий сборной Парагвая плюнул в Леонеля Месси во время матча

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Открытая лицензия от 27.07.2016 Футбольный мяч, мяч, футбол, бутсы, нога, футбольный мяч
Санабрия и Месси устроили словесную перепалку во время матча Фото:

Парагвайский футболист Антонио Санабрия плюнул в нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси во время матча в рамках квалификации Чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости.

«На 84-й минуте Санабрия и Месси устроили словесную перепалку, после чего футболист итальянского „Торино“ плюнул в спину уходящего Месси», — написало агентство. Там отметили, что аргентинский футболист на данное действие никак не отреагировал.

Футболиста Лионеля Месси вызвали представлять сборную Аргентины на Чемпионат мира-2026, несмотря на ранние заявления нападающего о том, что чемпионат 2022 года станет для него последним. Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.

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Парагвайский футболист Антонио Санабрия плюнул в нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси во время матча в рамках квалификации Чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости. «На 84-й минуте Санабрия и Месси устроили словесную перепалку, после чего футболист итальянского „Торино“ плюнул в спину уходящего Месси», — написало агентство. Там отметили, что аргентинский футболист на данное действие никак не отреагировал. Футболиста Лионеля Месси вызвали представлять сборную Аргентины на Чемпионат мира-2026, несмотря на ранние заявления нападающего о том, что чемпионат 2022 года станет для него последним. Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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