Украинцам ограничили въезд в Россию

Украинцам ограничили въезд в РФ пунктами пропуска «Лудонка» и в Шереметьево

16 октября 2023 в 02:18 Размер текста - 17 +

Гражданам Украины закрыли въезд в Россию с территории третьих стран Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России с 16 октября временно введен особый порядок въезда для граждан Украины, прибывающих из других стран. Теперь заезжать они могут только через автопункт пропуска «Лудонка» в Псковской области и пункт в московском аэропорту Шереметьево. Об этом говорится в распоряжении правительства. «ФСБ России с 00:00 по местному времени 16 октября 2023 года временно ограничивает въезд в РФ граждан Украины, прибывающих с территорий третьих государств, <…> за исключением многостороннего воздушного пункта пропуска <…> в Шереметьево (Москва) и многостороннего автомобильного пункта пропуска через <…> границу РФ „Лудонка“ (Псковская область)», — отмечается в распоряжении правительства. Для граждан Украины, которые находятся в Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, в том числе в зоне СВО, порядок заезда сохраняется, каким был раньге. Они могут въехать в Россию через пункты, которые находятся на границе между новыми субъектами и сопредельными территориями. Ранее Латвия сообщила, что намерена закрыть два контрольно-пропускных пункта (КПП) на границе с Россией. Пунктов пропуска Виентули и Педедзе перестанут работать для пропуска после 16 октября.

В России с 16 октября временно введен особый порядок въезда для граждан Украины, прибывающих из других стран. Теперь заезжать они могут только через автопункт пропуска «Лудонка» в Псковской области и пункт в московском аэропорту Шереметьево. Об этом говорится в распоряжении правительства. «ФСБ России с 00:00 по местному времени 16 октября 2023 года временно ограничивает въезд в РФ граждан Украины, прибывающих с территорий третьих государств, <…> за исключением многостороннего воздушного пункта пропуска <…> в Шереметьево (Москва) и многостороннего автомобильного пункта пропуска через <…> границу РФ „Лудонка“ (Псковская область)», — отмечается в распоряжении правительства. Для граждан Украины, которые находятся в Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, в том числе в зоне СВО, порядок заезда сохраняется, каким был раньге. Они могут въехать в Россию через пункты, которые находятся на границе между новыми субъектами и сопредельными территориями. Ранее Латвия сообщила, что намерена закрыть два контрольно-пропускных пункта (КПП) на границе с Россией. Пунктов пропуска Виентули и Педедзе перестанут работать для пропуска после 16 октября.