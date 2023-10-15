В России хотят законодательно закрепить охрану голоса человека

16 октября 2023 в 03:10 Размер текста - 17 +

Владелец голоса сможет потребовать удалить его запись из интернета Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Гражданском кодексе РФ планируют закрепить охрану голоса наравне с изображением. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Совет Федерации. «В России планируют закрепить в Гражданском кодексе охрану голоса наравне с изображением. Владелец голоса сможет требовать удаления из интернета записи голоса, если она распространена без его согласия», — сообщают «Известия». Сейчас в статье 152.1 ГК РФ говорится только об охране изображения человека. Если туда попадет пункт об охране голоса, то будет запрещено его обнародовать и использовать без согласия гражданина. А в случае его смерти — без согласия детей, супруга или родителей. Также на законодательном уровне планируют закрепить понятие «синтез голоса», что включает в себя работу искусственного интеллекта. С ее помощью можно сгенерировать речь конкретного человека без его участия. Искусственный интеллект «обучается» на записях голоса, которые сделал его обладатель. Подобный синтез часто используют мошенники, в том числе для озвучки запрещенного контента. Ранее киберэксперт раскрыл новую схему кражи денег со счетов россиян при помощи голоса. Со слов заместителя генерального директора по технологиям и развитию группы компаний Angara Дмитрия Пудова, мошенники записывают голос, чтобы списать деньги с банковского счета или получить личные данные жертвы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Гражданском кодексе РФ планируют закрепить охрану голоса наравне с изображением. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Совет Федерации. «В России планируют закрепить в Гражданском кодексе охрану голоса наравне с изображением. Владелец голоса сможет требовать удаления из интернета записи голоса, если она распространена без его согласия», — сообщают «Известия». Сейчас в статье 152.1 ГК РФ говорится только об охране изображения человека. Если туда попадет пункт об охране голоса, то будет запрещено его обнародовать и использовать без согласия гражданина. А в случае его смерти — без согласия детей, супруга или родителей. Также на законодательном уровне планируют закрепить понятие «синтез голоса», что включает в себя работу искусственного интеллекта. С ее помощью можно сгенерировать речь конкретного человека без его участия. Искусственный интеллект «обучается» на записях голоса, которые сделал его обладатель. Подобный синтез часто используют мошенники, в том числе для озвучки запрещенного контента. Ранее киберэксперт раскрыл новую схему кражи денег со счетов россиян при помощи голоса. Со слов заместителя генерального директора по технологиям и развитию группы компаний Angara Дмитрия Пудова, мошенники записывают голос, чтобы списать деньги с банковского счета или получить личные данные жертвы.