18 октября 2023

Израиль и США попытались сорвать заседание в ООН по Газе

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Представители США и Израиля покинули заседание Совбеза ООН, не дождавшись его завершения Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Представители США и Израиля при ООН Линда Томас-Гринфилд и Гилад Эрдан ушли с заседания Совбеза ООН по Ближнему Востоку до его завершения, которое созвали Россия, Китай и ОАЭ из-за удара по больнице в секторе Газа. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

«Постоянные представители США и Израиля при ООН ушли с заседания Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку, не дожидаясь его завершения. Заседание было созвано Россией, Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Китаем в связи с ударом по больнице в секторе Газа», — передает корреспондент агентства.

Ранее Россия и ОАЭ запросили заседание Совбеза ООН после удара по больнице с мирными жителями в секторе Газа. Заседание было запланировано на 18 октября. Последствием удара стала смерть 800 граждан.

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Представители США и Израиля при ООН Линда Томас-Гринфилд и Гилад Эрдан ушли с заседания Совбеза ООН по Ближнему Востоку до его завершения, которое созвали Россия, Китай и ОАЭ из-за удара по больнице в секторе Газа. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий. «Постоянные представители США и Израиля при ООН ушли с заседания Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку, не дожидаясь его завершения. Заседание было созвано Россией, Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Китаем в связи с ударом по больнице в секторе Газа», — передает корреспондент агентства. Ранее Россия и ОАЭ запросили заседание Совбеза ООН после удара по больнице с мирными жителями в секторе Газа. Заседание было запланировано на 18 октября. Последствием удара стала смерть 800 граждан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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