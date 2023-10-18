Израиль и США попытались сорвать заседание в ООН по Газе

19 октября 2023 в 01:07 Размер текста - 17 +

Представители США и Израиля покинули заседание Совбеза ООН, не дождавшись его завершения Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Представители США и Израиля при ООН Линда Томас-Гринфилд и Гилад Эрдан ушли с заседания Совбеза ООН по Ближнему Востоку до его завершения, которое созвали Россия, Китай и ОАЭ из-за удара по больнице в секторе Газа. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий. «Постоянные представители США и Израиля при ООН ушли с заседания Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку, не дожидаясь его завершения. Заседание было созвано Россией, Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Китаем в связи с ударом по больнице в секторе Газа», — передает корреспондент агентства. Ранее Россия и ОАЭ запросили заседание Совбеза ООН после удара по больнице с мирными жителями в секторе Газа. Заседание было запланировано на 18 октября. Последствием удара стала смерть 800 граждан.

Представители США и Израиля при ООН Линда Томас-Гринфилд и Гилад Эрдан ушли с заседания Совбеза ООН по Ближнему Востоку до его завершения, которое созвали Россия, Китай и ОАЭ из-за удара по больнице в секторе Газа. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий. «Постоянные представители США и Израиля при ООН ушли с заседания Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку, не дожидаясь его завершения. Заседание было созвано Россией, Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Китаем в связи с ударом по больнице в секторе Газа», — передает корреспондент агентства. Ранее Россия и ОАЭ запросили заседание Совбеза ООН после удара по больнице с мирными жителями в секторе Газа. Заседание было запланировано на 18 октября. Последствием удара стала смерть 800 граждан.