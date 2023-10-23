Танк «Уралвагонзавода» прозвали «Золотым» за победы, которые он принес экипажу. Видео

23 октября 2023 в 17:12 Размер текста - 17 +

Бойцы дают названия танкам «Уралвагонзавода» Фото: Анна Майорова © URA.RU Российские бойцы, участвующие в спецоперации в районе Донецкой народной республики, дали название танку Т-80, сделанному на «Уралвагонзаводе» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех»). Его прозвали «Золотым», так как он принес немало побед бойцам. Об этом УВЗ сообщает в telegram-канале. «Т-80 берегут как драгоценность: экран против кумулятивных снарядов, защитная сетка от дронов, умелая маскировка не дают противнику его достать. Экипаж „Золотого“ — добровольцы с Дальнего Востока, все они морпехи 155-й бригады тихоокеанского флота», — говорится в видео, опубликованном в канале. Экипаж «Золотого» награжден Орденом мужества. Танкисты уже год выполняют задачи специальной военной операции.

Российские бойцы, участвующие в спецоперации в районе Донецкой народной республики, дали название танку Т-80, сделанному на «Уралвагонзаводе» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех»). Его прозвали «Золотым», так как он принес немало побед бойцам. Об этом УВЗ сообщает в telegram-канале. «Т-80 берегут как драгоценность: экран против кумулятивных снарядов, защитная сетка от дронов, умелая маскировка не дают противнику его достать. Экипаж „Золотого“ — добровольцы с Дальнего Востока, все они морпехи 155-й бригады тихоокеанского флота», — говорится в видео, опубликованном в канале. Экипаж «Золотого» награжден Орденом мужества. Танкисты уже год выполняют задачи специальной военной операции.