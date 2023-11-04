В США сообщили о попытке ХАМАС тайно переправить боевиков в Египет

ХАМАС пытается перевозить своих раненых боевиков в числе иностранцев, эвакуируемых в Египет. Это тормозит процесс вывоза иностранных граждан из Газы, заявил представитель американской администрации.
«ХАМАС неоднократно предоставлял Израилю, Соединенным Штатам и Египту списки раненых палестинцев, которым должно быть разрешено уехать с американцами и другими. Но проверка показала, что многие из них были боевиками ХАМАС», —
Треть раненых палестинцев просивших разрешение выехать из Газы в изначальном списке являлись членами Хамаса, это вело к задержкам и отказу в пропуске со стороны Египта и американцев, отмечают авторы материала. Через ворота КПП «Рафах» выпустили лишь тех палестинцев, которые смогли доказать, что они не боевики, добавил представитель американской администрации.
Ранее URA.RU сообщало, что более 600 человек, включая лиц с двойным гражданством смогут покинуть палестинский сектор Газа в пятницу. Список был опубликован администрацией КПП «Рафах» в социальных сетях.
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