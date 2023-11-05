Алла Пугачева уехала из России к мужу в Латвию
Российская певица Алла Пугачева покинула Россию. Об этом сообщил ее муж Максим Галкин (признан иноагентом в России), опубликовав в соцсети совместное фото из латвийского города.
«Какое сегодня солнечное воскресенье в Сигулде!» — подписал пост Галкин. На фото он вместе с женой позирует на фоне Сигулдской евангелическо-лютеранской церкви.
* Комик Максим Галкин признан иноагентом в РФ
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