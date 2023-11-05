Пугачева покинула Россию ради встречи с Галкиным*. Фото

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Прощание с режиссером Эльдаром Рязановым в ЦДЛ. Москва. , пугачева алла, галкин максим
Алла Пугачева уехала из России к мужу в Латвию Фото:

Российская певица Алла Пугачева покинула Россию. Об этом сообщил ее муж Максим Галкин (признан иноагентом в России), опубликовав в соцсети совместное фото из латвийского города.

«Какое сегодня солнечное воскресенье в Сигулде!» — подписал пост Галкин. На фото он вместе с женой позирует на фоне Сигулдской евангелическо-лютеранской церкви.

* Комик Максим Галкин признан иноагентом в РФ

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Российская певица Алла Пугачева покинула Россию. Об этом сообщил ее муж Максим Галкин (признан иноагентом в России), опубликовав в соцсети совместное фото из латвийского города. «Какое сегодня солнечное воскресенье в Сигулде!» — подписал пост Галкин. На фото он вместе с женой позирует на фоне Сигулдской евангелическо-лютеранской церкви. * Комик Максим Галкин признан иноагентом в РФ
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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