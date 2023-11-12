В России взлетели цены на новогодние подарки для детей

Финэксперт Лебединская: сладкие подарки на Новый год подорожали на 20%

12 ноября 2023 в 14:16 Размер текста - 17 +

Ольга Лебединская заявила, что из-за повышения ставки по кредитам стоимость на сладкие подарки увеличилась Фото: Анна Майорова © URA.RU В России подорожали новогодние подарки со сладостями для детей. Об этом сообщила финансовый эксперт Ольга Лебединская. По ее словам, поднятие стоимости связано с курсом валют, увеличением ставок по кредитам и ростом цены на сырье и логических издержек. «Причины подорожания — рост стоимости сырья и логистических издержек, курс валют, повышение ставок по кредитам», — заявила Лебединская telegram-каналу Shot. По данным канала, в конце октября в розничные магазины поступили первые сладкие наборы по прошлогодней цене. На данный момент стоимость сладких подарков увеличивается. Об этом сообщила компания «Объединенные кондитеры», в которую входят бренды «РотФронт», «Красный Октябрь», «Бабаевский», «Аленка», «Коровка». Стоимость на сладости увеличивается неравномерно. Например, конфеты подорожали на 6-8%, шоколад — около 16%, карамель — 3-4%. Ранее председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев заявил, что производители шоколада уведомили ряд торговых сетей в РФ об увеличении цен на продукцию. Решение о подорожании находится на рассмотрении.

В России подорожали новогодние подарки со сладостями для детей. Об этом сообщила финансовый эксперт Ольга Лебединская. По ее словам, поднятие стоимости связано с курсом валют, увеличением ставок по кредитам и ростом цены на сырье и логических издержек. «Причины подорожания — рост стоимости сырья и логистических издержек, курс валют, повышение ставок по кредитам», — заявила Лебединская telegram-каналу Shot. По данным канала, в конце октября в розничные магазины поступили первые сладкие наборы по прошлогодней цене. На данный момент стоимость сладких подарков увеличивается. Об этом сообщила компания «Объединенные кондитеры», в которую входят бренды «РотФронт», «Красный Октябрь», «Бабаевский», «Аленка», «Коровка». Стоимость на сладости увеличивается неравномерно. Например, конфеты подорожали на 6-8%, шоколад — около 16%, карамель — 3-4%. Ранее председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев заявил, что производители шоколада уведомили ряд торговых сетей в РФ об увеличении цен на продукцию. Решение о подорожании находится на рассмотрении.