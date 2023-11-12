12 ноября 2023

Захарова с иронией представила разговор Зеленского и Трампа

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Люберцы-400. Подготока к юбилею - пресс центр ТАСС. Москва , захарова мария
Мария Захарова высмеяла желание Зеленского поговорить с Трампом Фото:
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Текст возможного телефонного разговора украинского лидера Владимира Зеленского и экс-президента США Дональда Трампа воспроизвела официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Предположительны диалог в шуточной форме она опубликовала в своем telegram-канале.

«СМИ: «Зеленский хочет дозвониться до Трампа». Примерный текст: «Дональд, это я, Владимир. Нет, не твой друг. А друг [президента США Джо] Байдена. У нас был бизнес с Джо и его сыном. Но у них проблемы. У тебя нет денег взаймы? Моей супруге Лене нужно в Нью-Йорк на рождественский шоппинг. Когда отдам? Когда Россию победю… Побежу… Побегу», — написала Захарова.

Киев пытается организовать телефонный разговор Зеленского и Трампа. По информации источника украинского издания «Страна.ua», украинская стороны пытается уговорить бывшего лидера США повлиять на выдачу очередной помощи ВСУ.

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Текст возможного телефонного разговора украинского лидера Владимира Зеленского и экс-президента США Дональда Трампа воспроизвела официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Предположительны диалог в шуточной форме она опубликовала в своем telegram-канале. «СМИ: «Зеленский хочет дозвониться до Трампа». Примерный текст: «Дональд, это я, Владимир. Нет, не твой друг. А друг [президента США Джо] Байдена. У нас был бизнес с Джо и его сыном. Но у них проблемы. У тебя нет денег взаймы? Моей супруге Лене нужно в Нью-Йорк на рождественский шоппинг. Когда отдам? Когда Россию победю… Побежу… Побегу», — написала Захарова. Киев пытается организовать телефонный разговор Зеленского и Трампа. По информации источника украинского издания «Страна.ua», украинская стороны пытается уговорить бывшего лидера США повлиять на выдачу очередной помощи ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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