В МГИМО уволили профессора за организацию встречи с Ургантом

Ивана Урганта заметили на лекции в МГИМО в середине октября (архивное фото)
Заместителя декана факультета международной журналистики МГИМО Юрия Кобаладзе уволили из вуза из-за того, что ранее он пригласил на лекцию шоумена Ивана Урганта. С сайта МГИМО удалили информацию о замдекана.
В разговоре с изданием «Абзац» Юрий Кобаладзе не стал подтверждать или опровергать, уволили его из-за Урганта или нет. В пресс-службе МГИМО также не смогли объяснить причины увольнения профессора.
Ранее сообщалось, что Иван Ургант выступил перед студентами московского вуза. Это был первое появление шоумена за долгое время после того, как он уехал в Израиль параллельно с началом спецоперации на Украине.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!