В МГИМО уволили профессора за организацию встречи с Ургантом

15 ноября 2023 в 15:39 Размер текста - 17 +

Ивана Урганта заметили на лекции в МГИМО в середине октября (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Заместителя декана факультета международной журналистики МГИМО Юрия Кобаладзе уволили из вуза из-за того, что ранее он пригласил на лекцию шоумена Ивана Урганта. С сайта МГИМО удалили информацию о замдекана. В разговоре с изданием «Абзац» Юрий Кобаладзе не стал подтверждать или опровергать, уволили его из-за Урганта или нет. В пресс-службе МГИМО также не смогли объяснить причины увольнения профессора. Ранее сообщалось, что Иван Ургант выступил перед студентами московского вуза. Это был первое появление шоумена за долгое время после того, как он уехал в Израиль параллельно с началом спецоперации на Украине.

Заместителя декана факультета международной журналистики МГИМО Юрия Кобаладзе уволили из вуза из-за того, что ранее он пригласил на лекцию шоумена Ивана Урганта. С сайта МГИМО удалили информацию о замдекана. В разговоре с изданием «Абзац» Юрий Кобаладзе не стал подтверждать или опровергать, уволили его из-за Урганта или нет. В пресс-службе МГИМО также не смогли объяснить причины увольнения профессора. Ранее сообщалось, что Иван Ургант выступил перед студентами московского вуза. Это был первое появление шоумена за долгое время после того, как он уехал в Израиль параллельно с началом спецоперации на Украине.