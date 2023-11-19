Режиссер «Брат 3» готов поменять название фильма ради выхода в прокат

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Предпоказ мультфильма "Анина: история самого необычного наказания" в кинотеатре. Екатеринбург, кинотеатр, кинозал
Премьера фильма «Брат 3» под угрозой срыва, сказал Валерий Переверзев Фото:

Министерство культуры не выдает прокатное удостоверение фильму «Брат 3» режиссера Валерия Переверзева из-за названия. Автор картины заявил, что готов его изменить ради выхода киноленты.

«Прокатное удостоверение для этой картины [„Брат 3“] на стадии отработки, выдачи. К сожалению, слишком затянулась дискуссия с представителями Минкульта по телефону на уровне „ну зачем такое название?“ Я пытался объяснить, что не нарушаю законы России, называя фильм „Брат 3“. Есть предложение сменить название. Мне все равно, как будет называться картина, лишь бы ее увидели жители Тамбова», — передает издание «Газета.Ru» слова Валерия Переверзева.

По его мнению, фильм технически уже готов и принят в Госфильмофонд, а претензии Министерства культуры по большей части затрагивают «юридические нормы». «Если 20 ноября „Брат 3“ так и не получит прокатное удостоверение или номер, будет сорвана премьера в Тамбове, где снималась картина. Под угрозой срыва и премьера в Санкт-Петербурге, которая намечена на 22 ноября», — подытожил режиссер.

Съемки фильма прошли в конце апреля 2023 года. В картине рассказывается история генеральской дочери, которая влюблена в уличного художника. Несмотря на свое название, фильм не будет соприкасаться с сюжетом фильмов «Брат 2» и «Брат» режиссера Алексея Балобанова.

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Министерство культуры не выдает прокатное удостоверение фильму «Брат 3» режиссера Валерия Переверзева из-за названия. Автор картины заявил, что готов его изменить ради выхода киноленты. «Прокатное удостоверение для этой картины [„Брат 3“] на стадии отработки, выдачи. К сожалению, слишком затянулась дискуссия с представителями Минкульта по телефону на уровне „ну зачем такое название?“ Я пытался объяснить, что не нарушаю законы России, называя фильм „Брат 3“. Есть предложение сменить название. Мне все равно, как будет называться картина, лишь бы ее увидели жители Тамбова», — передает издание «Газета.Ru» слова Валерия Переверзева. По его мнению, фильм технически уже готов и принят в Госфильмофонд, а претензии Министерства культуры по большей части затрагивают «юридические нормы». «Если 20 ноября „Брат 3“ так и не получит прокатное удостоверение или номер, будет сорвана премьера в Тамбове, где снималась картина. Под угрозой срыва и премьера в Санкт-Петербурге, которая намечена на 22 ноября», — подытожил режиссер. Съемки фильма прошли в конце апреля 2023 года. В картине рассказывается история генеральской дочери, которая влюблена в уличного художника. Несмотря на свое название, фильм не будет соприкасаться с сюжетом фильмов «Брат 2» и «Брат» режиссера Алексея Балобанова.
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