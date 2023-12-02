Столтенберг раскритиковал европейские страны

02 декабря 2023 в 12:37 Размер текста - 17 +

Столтенберг заявил, что в Европе есть проблема с наращиванием оборонной промышленности Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Генсек НАТО Йенс Столтенберг раскритиковал политику стран Европы, состоящих в альянсе. По его словам, многие их них руководствуются только своими узкими национальными интересами и мешают расширению производства вооружений. «Мы не в состоянии работать вместе так тесно, как следовало бы. Это приводит к более высоким затратам и затрудняет расширение производства», — заявил Йенс Столтенберг в интервью брюссельской студии ARD, передает немецкий телеканал N-tv . Он отметил, что эту проблему надо решить, чтобы европейская оборонная промышленность работала слажено. По его словам, это особенно важно в условиях российской спецоперации и «снарядного голода» в ВСУ. Ранее Польша отказалась от военной помощи Киеву. Премьер-министр республики Матеуш Моравецкий отмечал, что инвестиции должны пойти на нужды собственной армии, а не украинской. Кроме того, против финансирования ВСУ выступают Венгрия и Словакия, которые также являются членами НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг раскритиковал политику стран Европы, состоящих в альянсе. По его словам, многие их них руководствуются только своими узкими национальными интересами и мешают расширению производства вооружений. «Мы не в состоянии работать вместе так тесно, как следовало бы. Это приводит к более высоким затратам и затрудняет расширение производства», — заявил Йенс Столтенберг в интервью брюссельской студии ARD, передает немецкий телеканал N-tv. Он отметил, что эту проблему надо решить, чтобы европейская оборонная промышленность работала слажено. По его словам, это особенно важно в условиях российской спецоперации и «снарядного голода» в ВСУ. Ранее Польша отказалась от военной помощи Киеву. Премьер-министр республики Матеуш Моравецкий отмечал, что инвестиции должны пойти на нужды собственной армии, а не украинской. Кроме того, против финансирования ВСУ выступают Венгрия и Словакия, которые также являются членами НАТО.