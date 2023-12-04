«Известия»: почти 40% релокантов вернулись в Россию

05 декабря 2023 в 04:01 Размер текста - 17 +

Из-за нехватки кадров, возвращение релокантов в Россию, это хороший знак для экономики Фото: Михаил Будаков © URA.RU Около 40% релокантов, уехавших в 2022 году, решили вернуться в Россию. Такую цифру называют специалисты компании «Финион», помогающие с оформлением вида на жительство (ВНЖ) в других странах. «Около 40% релокантов решили вернуться в Россию. Такую цифру приводят специалисты, помогающие с оформлением вида на жительство (ВНЖ) в других странах. Обратно едут из-за ужесточения условий получения документов и трудностей с заработком, полагают эксперты», — пишут «Известия». Из-за нехватки кадров в России, возвращение соотечественников, это хороший знак для экономики. Председатель Госдумы Вячеслав Володин согласился с мнением российского режиссера Никиты Михалкова насчет релокантов. По словам сценариста, он не согласен продолжать работу с уехавшими гражданами РФ. Володин назвал уехавших за границу людей предателями.

Около 40% релокантов, уехавших в 2022 году, решили вернуться в Россию. Такую цифру называют специалисты компании «Финион», помогающие с оформлением вида на жительство (ВНЖ) в других странах. «Около 40% релокантов решили вернуться в Россию. Такую цифру приводят специалисты, помогающие с оформлением вида на жительство (ВНЖ) в других странах. Обратно едут из-за ужесточения условий получения документов и трудностей с заработком, полагают эксперты», — пишут «Известия». Из-за нехватки кадров в России, возвращение соотечественников, это хороший знак для экономики. Председатель Госдумы Вячеслав Володин согласился с мнением российского режиссера Никиты Михалкова насчет релокантов. По словам сценариста, он не согласен продолжать работу с уехавшими гражданами РФ. Володин назвал уехавших за границу людей предателями.