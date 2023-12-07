Госдума запретила повышать ставки по ипотеке при отказе от страхования

07 декабря 2023 в 16:33 Размер текста - 17 +

Закон, который касается ипотеки, заработает после 1 июля 2024 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Госдума во втором и третьем чтении приняла проект закона, по которому запрещается повышать ставки по ипотеке, если заемщик отказывается от страхования. Нижняя палата парламента РФ приняла поправки на пленарном заседании. Госдума поддержала поправки, внесенные по предложению Банка России. Они направлены на недопущение существенного увеличения процентной ставки по ипотечным кредитам в случае отказа заемщика от заключения договора страхования или последующего расторжения такого договора. Закон был принят во втором и третьем чтении на пленарном заседании, прямой эфир которого шел на сайте Госдумы . Такие меры защитят заемщиков от резкого повышения ключевой ставки, объяснил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута. Дело в том, что ипотека выдается на длительный период, в течение которого Центральный банк РФ может менять процентную ставку. Это создает риски для коммерческих организаций, ведь они не могут предугадать повышение или понижение ключевой ставки. Закон должен заработать с 1 июля 2024 года. Он будет распространяться на ипотечные договоры, которые будут заключены после него.

Госдума во втором и третьем чтении приняла проект закона, по которому запрещается повышать ставки по ипотеке, если заемщик отказывается от страхования. Нижняя палата парламента РФ приняла поправки на пленарном заседании. Госдума поддержала поправки, внесенные по предложению Банка России. Они направлены на недопущение существенного увеличения процентной ставки по ипотечным кредитам в случае отказа заемщика от заключения договора страхования или последующего расторжения такого договора. Закон был принят во втором и третьем чтении на пленарном заседании, прямой эфир которого шел на сайте Госдумы. Такие меры защитят заемщиков от резкого повышения ключевой ставки, объяснил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута. Дело в том, что ипотека выдается на длительный период, в течение которого Центральный банк РФ может менять процентную ставку. Это создает риски для коммерческих организаций, ведь они не могут предугадать повышение или понижение ключевой ставки. Закон должен заработать с 1 июля 2024 года. Он будет распространяться на ипотечные договоры, которые будут заключены после него.