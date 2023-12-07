Муравьиные яйца предложили использовать в качестве замены мясу

Нутрициолог Лимонова: муравьиные яйца способны заменить животный белок

07 декабря 2023 в 21:57 Размер текста - 17 +

В мире идет тренд на отказ от мяса, а вегетарианцы активно ищут замену животного белка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ближайшее время белок можно будет получать из муравьиных яйц, которые будут создаваться из порошков. Об этом рассказала нутрициолог Надежда Лимонова. «В мире экзотических блюд также появился новый тренд — муравьиные яйца. Эти маленькие белки, похожие на настоящие яйца, создаются из белковых порошков растительного происхождения», — поделилась Надежда Лимонова в разговоре с MIR24.TV. Она отметила, что сейчас в Европе развивается тренд отказа от мяса. Зеленые партии призывают использовать в рационе насекомых. Так, в ЕС уже разрешили употреблять мучных червей, домовых сверчков и червей буффало. Ранее биотехнологическая компания «Энтопротеин» из Новосибирска заявила, что наладить производство муки из сверчков к 2025 году. По словам генерального директора компании Евгения Демидова, такие инновации вводятся для того, чтобы удовлетворить потребности растущего населения планеты.

В ближайшее время белок можно будет получать из муравьиных яйц, которые будут создаваться из порошков. Об этом рассказала нутрициолог Надежда Лимонова. «В мире экзотических блюд также появился новый тренд — муравьиные яйца. Эти маленькие белки, похожие на настоящие яйца, создаются из белковых порошков растительного происхождения», — поделилась Надежда Лимонова в разговоре с MIR24.TV. Она отметила, что сейчас в Европе развивается тренд отказа от мяса. Зеленые партии призывают использовать в рационе насекомых. Так, в ЕС уже разрешили употреблять мучных червей, домовых сверчков и червей буффало. Ранее биотехнологическая компания «Энтопротеин» из Новосибирска заявила, что наладить производство муки из сверчков к 2025 году. По словам генерального директора компании Евгения Демидова, такие инновации вводятся для того, чтобы удовлетворить потребности растущего населения планеты.