Муравьиные яйца предложили использовать в качестве замены мясу

В ближайшее время белок можно будет получать из муравьиных яйц, которые будут создаваться из порошков. Об этом рассказала нутрициолог Надежда Лимонова.
«В мире экзотических блюд также появился новый тренд — муравьиные яйца. Эти маленькие белки, похожие на настоящие яйца, создаются из белковых порошков растительного происхождения», — поделилась Надежда Лимонова в разговоре с MIR24.TV.
Она отметила, что сейчас в Европе развивается тренд отказа от мяса. Зеленые партии призывают использовать в рационе насекомых. Так, в ЕС уже разрешили употреблять мучных червей, домовых сверчков и червей буффало.
Ранее биотехнологическая компания «Энтопротеин» из Новосибирска заявила, что наладить производство муки из сверчков к 2025 году. По словам генерального директора компании Евгения Демидова, такие инновации вводятся для того, чтобы удовлетворить потребности растущего населения планеты.
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