Муравьиные яйца предложили использовать в качестве замены мясу

Нутрициолог Лимонова: муравьиные яйца способны заменить животный белок
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Спорт-бар "Bombardier" во Дворце спорта. Екатеринбург, стейк, еда, мясо
В мире идет тренд на отказ от мяса, а вегетарианцы активно ищут замену животного белка Фото:

В ближайшее время белок можно будет получать из муравьиных яйц, которые будут создаваться из порошков. Об этом рассказала нутрициолог Надежда Лимонова.

«В мире экзотических блюд также появился новый тренд — муравьиные яйца. Эти маленькие белки, похожие на настоящие яйца, создаются из белковых порошков растительного происхождения», — поделилась Надежда Лимонова в разговоре с MIR24.TV.

Она отметила, что сейчас в Европе развивается тренд отказа от мяса. Зеленые партии призывают использовать в рационе насекомых. Так, в ЕС уже разрешили употреблять мучных червей, домовых сверчков и червей буффало.

Ранее биотехнологическая компания «Энтопротеин» из Новосибирска заявила, что наладить производство муки из сверчков к 2025 году. По словам генерального директора компании Евгения Демидова, такие инновации вводятся для того, чтобы удовлетворить потребности растущего населения планеты.

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В ближайшее время белок можно будет получать из муравьиных яйц, которые будут создаваться из порошков. Об этом рассказала нутрициолог Надежда Лимонова. «В мире экзотических блюд также появился новый тренд — муравьиные яйца. Эти маленькие белки, похожие на настоящие яйца, создаются из белковых порошков растительного происхождения», — поделилась Надежда Лимонова в разговоре с MIR24.TV. Она отметила, что сейчас в Европе развивается тренд отказа от мяса. Зеленые партии призывают использовать в рационе насекомых. Так, в ЕС уже разрешили употреблять мучных червей, домовых сверчков и червей буффало. Ранее биотехнологическая компания «Энтопротеин» из Новосибирска заявила, что наладить производство муки из сверчков к 2025 году. По словам генерального директора компании Евгения Демидова, такие инновации вводятся для того, чтобы удовлетворить потребности растущего населения планеты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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