07 декабря 2023

В РФ переоборудуют подвалы в бомбоубежища

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Убежище ГО и ЧС. Пермь, убежище, бомбоубежище, бункер, го и чс, ядерная война, бункер подземный
Место будущих бункеров должно исключать их затопления паводковыми водами Фото:

В России впервые утвердили ГОСТ по переобустройству «заглубленных помещений» в объекты гражданской обороны. В 2024 году подвалы домов переоборудуют в бомбоубежища по новому стандарту

«С 1 марта 2024 года в РФ заработает новый национальный стандарт. Он будет регламентировать вопросы обустройства убежищ гражданской обороны в заглубленных помещениях: подвалах, подземных паркингах, метрополитене», — передает «Парламентская газета».

Согласно проекту нацстандарта, заглубленные помещения — это такие помещения, у которых отметка пола ниже отметки поверхности земли. От класса помещения зависит комплекс мер, которые необходимо будет принять, чтобы превратить его в надежное убежище.

В Госдуме документ назвали своеобразным «наверстыванием упущенного». Зампредседателя думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев рассказал изданию, что до недавнего времени вопросам гражданской обороны в РФ должного внимания не уделялось.

Год назад в Госдуме заявили о необходимости проверки бомбоубежищ в России. В парламенте сообщили о необходимости проверить все бомбоубежища в стране, и выяснить, какой бункер от чего защищает.

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В России впервые утвердили ГОСТ по переобустройству «заглубленных помещений» в объекты гражданской обороны. В 2024 году подвалы домов переоборудуют в бомбоубежища по новому стандарту «С 1 марта 2024 года в РФ заработает новый национальный стандарт. Он будет регламентировать вопросы обустройства убежищ гражданской обороны в заглубленных помещениях: подвалах, подземных паркингах, метрополитене», — передает «Парламентская газета». Согласно проекту нацстандарта, заглубленные помещения — это такие помещения, у которых отметка пола ниже отметки поверхности земли. От класса помещения зависит комплекс мер, которые необходимо будет принять, чтобы превратить его в надежное убежище. В Госдуме документ назвали своеобразным «наверстыванием упущенного». Зампредседателя думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев рассказал изданию, что до недавнего времени вопросам гражданской обороны в РФ должного внимания не уделялось. Год назад в Госдуме заявили о необходимости проверки бомбоубежищ в России. В парламенте сообщили о необходимости проверить все бомбоубежища в стране, и выяснить, какой бункер от чего защищает.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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