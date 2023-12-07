В РФ переоборудуют подвалы в бомбоубежища

08 декабря 2023 в 03:12 Размер текста - 17 +

Место будущих бункеров должно исключать их затопления паводковыми водами Фото: Сергей Русанов © URA.RU В России впервые утвердили ГОСТ по переобустройству «заглубленных помещений» в объекты гражданской обороны. В 2024 году подвалы домов переоборудуют в бомбоубежища по новому стандарту «С 1 марта 2024 года в РФ заработает новый национальный стандарт. Он будет регламентировать вопросы обустройства убежищ гражданской обороны в заглубленных помещениях: подвалах, подземных паркингах, метрополитене», — передает «Парламентская газета». Согласно проекту нацстандарта, заглубленные помещения — это такие помещения, у которых отметка пола ниже отметки поверхности земли. От класса помещения зависит комплекс мер, которые необходимо будет принять, чтобы превратить его в надежное убежище. В Госдуме документ назвали своеобразным «наверстыванием упущенного». Зампредседателя думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев рассказал изданию, что до недавнего времени вопросам гражданской обороны в РФ должного внимания не уделялось. Год назад в Госдуме заявили о необходимости проверки бомбоубежищ в России. В парламенте сообщили о необходимости проверить все бомбоубежища в стране, и выяснить, какой бункер от чего защищает.

В России впервые утвердили ГОСТ по переобустройству «заглубленных помещений» в объекты гражданской обороны. В 2024 году подвалы домов переоборудуют в бомбоубежища по новому стандарту «С 1 марта 2024 года в РФ заработает новый национальный стандарт. Он будет регламентировать вопросы обустройства убежищ гражданской обороны в заглубленных помещениях: подвалах, подземных паркингах, метрополитене», — передает «Парламентская газета». Согласно проекту нацстандарта, заглубленные помещения — это такие помещения, у которых отметка пола ниже отметки поверхности земли. От класса помещения зависит комплекс мер, которые необходимо будет принять, чтобы превратить его в надежное убежище. В Госдуме документ назвали своеобразным «наверстыванием упущенного». Зампредседателя думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев рассказал изданию, что до недавнего времени вопросам гражданской обороны в РФ должного внимания не уделялось. Год назад в Госдуме заявили о необходимости проверки бомбоубежищ в России. В парламенте сообщили о необходимости проверить все бомбоубежища в стране, и выяснить, какой бункер от чего защищает.