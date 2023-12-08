Политика Выборы Памфилова заявила о росте доверия россиян к выборам 08 декабря 2023 в 13:48 Размер текста - 17 + Уровень доверия к выборам среди россиян вырос на 15%, рассказала Элла Памфилова Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Уровень доверия к выборам среди россиян вырос на 15%. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. «Уровень общественного доверия к результатам выборов вырос на 15 процентов», — сказала Памфилова во время заседания ЦИК, трансляция велась на официальном сайте. Она добавила, что данный фактор подтверждает, что комиссия идет в правильном направлении. Ранее Памфилова сообщила, что трехдневное голосование позволяет не затягивать время и облегчить работу в регионах. Она также отметила хорошую подготовку к предстоящим президентским выборам. Уровень доверия к выборам среди россиян вырос на 15%. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. «Уровень общественного доверия к результатам выборов вырос на 15 процентов», — сказала Памфилова во время заседания ЦИК, трансляция велась на официальном сайте. Она добавила, что данный фактор подтверждает, что комиссия идет в правильном направлении. Ранее Памфилова сообщила, что трехдневное голосование позволяет не затягивать время и облегчить работу в регионах. Она также отметила хорошую подготовку к предстоящим президентским выборам. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям