Памфилова заявила о росте доверия россиян к выборам

Уровень доверия к выборам среди россиян вырос на 15%, рассказала Элла Памфилова
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
Уровень доверия к выборам среди россиян вырос на 15%. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
«Уровень общественного доверия к результатам выборов вырос на 15 процентов», — сказала Памфилова во время заседания ЦИК,
Ранее Памфилова сообщила, что трехдневное голосование позволяет не затягивать время и облегчить работу в регионах. Она также отметила хорошую подготовку к предстоящим президентским выборам.
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