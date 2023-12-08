Памфилова заявила о росте доверия россиян к выборам

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ВЦИК. Москва, портрет, памфилова элла
Уровень доверия к выборам среди россиян вырос на 15%, рассказала Элла Памфилова Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Уровень доверия к выборам среди россиян вырос на 15%. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

«Уровень общественного доверия к результатам выборов вырос на 15 процентов», — сказала Памфилова во время заседания ЦИК, трансляция велась на официальном сайте. Она добавила, что данный фактор подтверждает, что комиссия идет в правильном направлении.

Ранее Памфилова сообщила, что трехдневное голосование позволяет не затягивать время и облегчить работу в регионах. Она также отметила хорошую подготовку к предстоящим президентским выборам.

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Уровень доверия к выборам среди россиян вырос на 15%. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. «Уровень общественного доверия к результатам выборов вырос на 15 процентов», — сказала Памфилова во время заседания ЦИК, трансляция велась на официальном сайте. Она добавила, что данный фактор подтверждает, что комиссия идет в правильном направлении. Ранее Памфилова сообщила, что трехдневное голосование позволяет не затягивать время и облегчить работу в регионах. Она также отметила хорошую подготовку к предстоящим президентским выборам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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