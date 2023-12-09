Во Франции объяснили, как Путин начал побеждать на мировой арене

Le Parisien: участие РФ в Олимпийских играх — «полупобеда» для Путина

09 декабря 2023 в 15:38 Размер текста - 17 +

Участие РФ в Олимпийских играх доказывает «полупобеду» Владимира Путина на мировой арене Фото: Владимир Андреев © URA.RU Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение, что спортсмены из РФ будут допущены к участию в Олимпийских играх в Париже под нейтральным флагом и при соблюдении ряда правил. Французский специалист по спортивной геополитике Люка Обен назвал это «полупобедой» российского президента Владимира Путина на мировой арене. «Это полупобеда Владимира Путина в том смысле, что он вступает на путь крупных международных спортивных мероприятий», — заявил Обен в беседе с газетой Le Parisien . По его словам, российский глава не был доволен данному решению, однако это все равно дает ему возможность послать сигнал, независимо от пожеланий Запада. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что спортсмены из России и Белоруссии смогут принять участие в Олимпиаде-2024 года в нейтральном статусе. По словам организации, к соревнованиям будут допущены только те, кто не поддерживает спецоперацию. .

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение, что спортсмены из РФ будут допущены к участию в Олимпийских играх в Париже под нейтральным флагом и при соблюдении ряда правил. Французский специалист по спортивной геополитике Люка Обен назвал это «полупобедой» российского президента Владимира Путина на мировой арене. «Это полупобеда Владимира Путина в том смысле, что он вступает на путь крупных международных спортивных мероприятий», — заявил Обен в беседе с газетой Le Parisien. По его словам, российский глава не был доволен данному решению, однако это все равно дает ему возможность послать сигнал, независимо от пожеланий Запада. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что спортсмены из России и Белоруссии смогут принять участие в Олимпиаде-2024 года в нейтральном статусе. По словам организации, к соревнованиям будут допущены только те, кто не поддерживает спецоперацию. .