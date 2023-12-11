В Киеве произошли десятки взрывов

11 декабря 2023 в 07:25 Размер текста - 17 +

По всей Киевской областью звучит воздушная тревога Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Киеве прозвучало около 10 взрывов. Об этом сообщают украинские СМИ. «Много взрывов в Киеве, около 10. Один за одним», — передает telegram-канал «Инсайдер UA | Новини | Україна». Отмечается, что воздушной тревоги перед взрывами не было. На данный момент сирена звучит по всей Киевской области.

В Киеве прозвучало около 10 взрывов. Об этом сообщают украинские СМИ. «Много взрывов в Киеве, около 10. Один за одним», — передает telegram-канал «Инсайдер UA | Новини | Україна». Отмечается, что воздушной тревоги перед взрывами не было. На данный момент сирена звучит по всей Киевской области.