В Киеве произошли десятки взрывов

По всей Киевской областью звучит воздушная тревога
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Киеве прозвучало около 10 взрывов. Об этом сообщают украинские СМИ.
«Много взрывов в Киеве, около 10. Один за одним», — передает telegram-канал «Инсайдер UA | Новини | Україна». Отмечается, что воздушной тревоги перед взрывами не было. На данный момент сирена звучит по всей Киевской области.
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