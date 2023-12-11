В Киеве произошли десятки взрывов

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По всей Киевской областью звучит воздушная тревога Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Киеве прозвучало около 10 взрывов. Об этом сообщают украинские СМИ.

«Много взрывов в Киеве, около 10. Один за одним», — передает telegram-канал «Инсайдер UA | Новини | Україна». Отмечается, что воздушной тревоги перед взрывами не было. На данный момент сирена звучит по всей Киевской области.

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В Киеве прозвучало около 10 взрывов. Об этом сообщают украинские СМИ. «Много взрывов в Киеве, около 10. Один за одним», — передает telegram-канал «Инсайдер UA | Новини | Україна». Отмечается, что воздушной тревоги перед взрывами не было. На данный момент сирена звучит по всей Киевской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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