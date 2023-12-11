Главы стран Балтии допустили возможную победу Украины

12 декабря 2023 в 01:56 Размер текста - 17 +

Главы стран Балтии верят в проигрыш России в конфликте с Украиной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президенты Эстонии, Латвии и Литвы на встрече в Таллине выразили мнение, что Россия может проиграть в конфликте с Украиной. Об этом сообщает портал государственного телерадиовещания ERR. «Это вопрос сильно гипотетический. Нам даже не стоит думать, что Россия вообще сможет выиграть этот конфликт. Но если вдруг это произойдет, в опасности будем все мы, не только страны Балтии, но вся Европа, весь западный мир», — приводит слова главы Эстонии портал. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что Россия не потерпит поражения в борьбе с Западом в конфликте с Украиной. Он считает, что ядерные державы никогда не проигрывали в судьбоносных военных действиях. Спустя почти два года с начала специальной военной операции Украина сталкивается с серьезными трудностями, передает RT. Бывший премьер-министр Японии Есиро Мори считает, что Западу не стоит так много вкладывать в поддержку Киева, так как Россия не может проиграть в конфликте.

Президенты Эстонии, Латвии и Литвы на встрече в Таллине выразили мнение, что Россия может проиграть в конфликте с Украиной. Об этом сообщает портал государственного телерадиовещания ERR. «Это вопрос сильно гипотетический. Нам даже не стоит думать, что Россия вообще сможет выиграть этот конфликт. Но если вдруг это произойдет, в опасности будем все мы, не только страны Балтии, но вся Европа, весь западный мир», — приводит слова главы Эстонии портал. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что Россия не потерпит поражения в борьбе с Западом в конфликте с Украиной. Он считает, что ядерные державы никогда не проигрывали в судьбоносных военных действиях. Спустя почти два года с начала специальной военной операции Украина сталкивается с серьезными трудностями, передает RT. Бывший премьер-министр Японии Есиро Мори считает, что Западу не стоит так много вкладывать в поддержку Киева, так как Россия не может проиграть в конфликте.