Россия создаст новый ударный подводный дрон для СВО

13 декабря 2023 в 06:34 Размер текста - 17 +

В РФ ведут разработку ударного подводного дрона с полезной нагрузкой до пяти кг (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В России создают ударный подводный дрон с полезной нагрузкой до пяти килограммов, его планируют использовать в ходе спецоперации на Украине. Об этом рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе. «В настоящее время ведется разработка ударного подводного дрона с четырьмя двигателями. Это будет подводный аппарат с полезной нагрузкой до пяти килограммов, а также дальностью работы до одного километра», — поделился источник в беседе с ТАСС. Новый аппарат будут использовать на специальной военной операции (СВО), например, для доставки всевозможной полезной нагрузки. В феврале планируется перейти к этапу испытаний. Также подводный дрон будет использоваться в операциях по разминированию. «Если приходит сообщение о заминированной опоре моста, не нужно вызывать группу водолазов, для этого будет использоваться погружной дрон», — добавил собеседник агентства. Ранее сообщалось, что в России создают новую снайперскую винтовку. Отмечается, что она будет самозарядной и придет на смену «Смершу» и «Счетчику». Вес ее составит 3,6 килограммов, что на килограмм легче «Счетчика». Выпуск первых партий запланирован на февраль—март 2024 года, сказано в сообщении.

В России создают ударный подводный дрон с полезной нагрузкой до пяти килограммов, его планируют использовать в ходе спецоперации на Украине. Об этом рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе. «В настоящее время ведется разработка ударного подводного дрона с четырьмя двигателями. Это будет подводный аппарат с полезной нагрузкой до пяти килограммов, а также дальностью работы до одного километра», — поделился источник в беседе с ТАСС. Новый аппарат будут использовать на специальной военной операции (СВО), например, для доставки всевозможной полезной нагрузки. В феврале планируется перейти к этапу испытаний. Также подводный дрон будет использоваться в операциях по разминированию. «Если приходит сообщение о заминированной опоре моста, не нужно вызывать группу водолазов, для этого будет использоваться погружной дрон», — добавил собеседник агентства. Ранее сообщалось, что в России создают новую снайперскую винтовку. Отмечается, что она будет самозарядной и придет на смену «Смершу» и «Счетчику». Вес ее составит 3,6 килограммов, что на килограмм легче «Счетчика». Выпуск первых партий запланирован на февраль—март 2024 года, сказано в сообщении.