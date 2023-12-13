Россия создаст новый ударный подводный дрон для СВО

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В РФ ведут разработку ударного подводного дрона с полезной нагрузкой до пяти кг (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В России создают ударный подводный дрон с полезной нагрузкой до пяти килограммов, его планируют использовать в ходе спецоперации на Украине. Об этом рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе.

«В настоящее время ведется разработка ударного подводного дрона с четырьмя двигателями. Это будет подводный аппарат с полезной нагрузкой до пяти килограммов, а также дальностью работы до одного километра», — поделился источник в беседе с ТАСС. Новый аппарат будут использовать на специальной военной операции (СВО), например, для доставки всевозможной полезной нагрузки. В феврале планируется перейти к этапу испытаний.

Также подводный дрон будет использоваться в операциях по разминированию. «Если приходит сообщение о заминированной опоре моста, не нужно вызывать группу водолазов, для этого будет использоваться погружной дрон», — добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в России создают новую снайперскую винтовку. Отмечается, что она будет самозарядной и придет на смену «Смершу» и «Счетчику». Вес ее составит 3,6 килограммов, что на килограмм легче «Счетчика». Выпуск первых партий запланирован на февраль—март 2024 года, сказано в сообщении.

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В России создают ударный подводный дрон с полезной нагрузкой до пяти килограммов, его планируют использовать в ходе спецоперации на Украине. Об этом рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе. «В настоящее время ведется разработка ударного подводного дрона с четырьмя двигателями. Это будет подводный аппарат с полезной нагрузкой до пяти килограммов, а также дальностью работы до одного километра», — поделился источник в беседе с ТАСС. Новый аппарат будут использовать на специальной военной операции (СВО), например, для доставки всевозможной полезной нагрузки. В феврале планируется перейти к этапу испытаний. Также подводный дрон будет использоваться в операциях по разминированию. «Если приходит сообщение о заминированной опоре моста, не нужно вызывать группу водолазов, для этого будет использоваться погружной дрон», — добавил собеседник агентства. Ранее сообщалось, что в России создают новую снайперскую винтовку. Отмечается, что она будет самозарядной и придет на смену «Смершу» и «Счетчику». Вес ее составит 3,6 килограммов, что на килограмм легче «Счетчика». Выпуск первых партий запланирован на февраль—март 2024 года, сказано в сообщении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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