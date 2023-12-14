Власти ХМАО передумали пускать деньги программы «Сотрудничество» на мегапроекты

14 декабря 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Югра перенаправляет средства программы «Сотрудничество» преимущественно на соцподдержку Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Власти ХМАО больше не будут пускать деньги программы «Сотрудничество» с Тюменью и Ямалом на мегапроекты. Вице-губернатор Югры Сергей Афанасьев сообщил депутатам на заседании комитета по экономике, что средства, которые прежде направлялись на строительство крупных инфраструктурных и социальных объектов, теперь преимущественно будут тратиться на меры соцподдержки, передает журналист URA.RU. «Да вот в настоящее время меньше уже направляем средства программы „Сотрудничества“ на такие объекты. Теперь больше социальная направленность. Это ежемесячные выплаты, которые в общем-то достаточно несложно прогнозировать с учетом того, что население автономного округа растет. Социальная поддержка из года в год увеличивается», — прокомментировал Афанасьев в ответ на вопрос депутата Рината Айсина о снижении потоков средств по программе «Сотрудничество» на крупные объекты. Депутаты уточнили, что масштабные стройки часто срывают подрядчики — например, Нижневартовскую окружную больницу по программе сотрудничества возводят уже 11 лет. В отличие от целевых трат на строительство, меры соцподдержки удобнее администрировать, а значит югорским чиновникам не придется оправдываться перед соседями за неосвоенные миллиарды по программе «Сотрудничество». «Меры поддержки, на которые мы тратим эти деньги, самые разные. Они включают в себя льготы пособия и выплаты социально уязвимым категориям, а также поддержку участникам СВО. В таком виде распределять траты удобнее. Впрочем, окончательно от инвестпроектов мы не отказываемся», — добавил Афанасьев в разговоре с журналистом агентства. Ранее URA.RU писало о том, что многодетный депутат думы ХМАО Василий Жуков раскритиковал меру соцподдержки, которая предусматривает предоставление средств из Югорского капитала семьям с двумя, а не с тремя детьми. Депутаты обсудили этот вопрос на заседании думы 14 декабря. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти ХМАО больше не будут пускать деньги программы «Сотрудничество» с Тюменью и Ямалом на мегапроекты. Вице-губернатор Югры Сергей Афанасьев сообщил депутатам на заседании комитета по экономике, что средства, которые прежде направлялись на строительство крупных инфраструктурных и социальных объектов, теперь преимущественно будут тратиться на меры соцподдержки, передает журналист URA.RU. «Да вот в настоящее время меньше уже направляем средства программы „Сотрудничества“ на такие объекты. Теперь больше социальная направленность. Это ежемесячные выплаты, которые в общем-то достаточно несложно прогнозировать с учетом того, что население автономного округа растет. Социальная поддержка из года в год увеличивается», — прокомментировал Афанасьев в ответ на вопрос депутата Рината Айсина о снижении потоков средств по программе «Сотрудничество» на крупные объекты. Депутаты уточнили, что масштабные стройки часто срывают подрядчики — например, Нижневартовскую окружную больницу по программе сотрудничества возводят уже 11 лет. В отличие от целевых трат на строительство, меры соцподдержки удобнее администрировать, а значит югорским чиновникам не придется оправдываться перед соседями за неосвоенные миллиарды по программе «Сотрудничество». «Меры поддержки, на которые мы тратим эти деньги, самые разные. Они включают в себя льготы пособия и выплаты социально уязвимым категориям, а также поддержку участникам СВО. В таком виде распределять траты удобнее. Впрочем, окончательно от инвестпроектов мы не отказываемся», — добавил Афанасьев в разговоре с журналистом агентства. Ранее URA.RU писало о том, что многодетный депутат думы ХМАО Василий Жуков раскритиковал меру соцподдержки, которая предусматривает предоставление средств из Югорского капитала семьям с двумя, а не с тремя детьми. Депутаты обсудили этот вопрос на заседании думы 14 декабря.