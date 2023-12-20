Блинкен согласился с Путиным в вопросе поддержки Украины

20 декабря 2023 в 23:00 Размер текста - 17 +

Блинкен согласен с Путиным в том, что постоянная поддержка Вашингтона имеет решающее значение для Киева Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Постоянная поддержка США имеет решающее значение для Украины. Об этом заявил госсекретарь штатов Энтони Блинкен, согласившись с президентом РФ Владимиром Путиным. «В одном я согласен с Путиным: постоянная поддержка Америки имеет решающее значение для того, чтобы <…> солдаты и граждане Украины продолжали борьбу», — сказал Блинкен в ходе пресс-конференции. Трансляция велась на YouTube-канале госдепа. Он добавил, что Вашингтон продолжит поддержку Киева в военном, экономическом и демократическом отношении. Ранее Блинкен заявил, что у США практически закончились время и деньги на оказание помощи Украине. При этом он добавил, что штаты имеют четкий план ее развития, который не предполагает выделения средств стране.

Постоянная поддержка США имеет решающее значение для Украины. Об этом заявил госсекретарь штатов Энтони Блинкен, согласившись с президентом РФ Владимиром Путиным. «В одном я согласен с Путиным: постоянная поддержка Америки имеет решающее значение для того, чтобы <…> солдаты и граждане Украины продолжали борьбу», — сказал Блинкен в ходе пресс-конференции. Трансляция велась на YouTube-канале госдепа. Он добавил, что Вашингтон продолжит поддержку Киева в военном, экономическом и демократическом отношении. Ранее Блинкен заявил, что у США практически закончились время и деньги на оказание помощи Украине. При этом он добавил, что штаты имеют четкий план ее развития, который не предполагает выделения средств стране.