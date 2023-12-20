Блинкен согласился с Путиным в вопросе поддержки Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нато.вооружение. техника. stock, оружие, нато, груз, самолет, nato, переброска,  stock, военная помощь
Блинкен согласен с Путиным в том, что постоянная поддержка Вашингтона имеет решающее значение для Киева Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Постоянная поддержка США имеет решающее значение для Украины. Об этом заявил госсекретарь штатов Энтони Блинкен, согласившись с президентом РФ Владимиром Путиным.

«В одном я согласен с Путиным: постоянная поддержка Америки имеет решающее значение для того, чтобы <…> солдаты и граждане Украины продолжали борьбу», — сказал Блинкен в ходе пресс-конференции. Трансляция велась на YouTube-канале госдепа. Он добавил, что Вашингтон продолжит поддержку Киева в военном, экономическом и демократическом отношении.

Ранее Блинкен заявил, что у США практически закончились время и деньги на оказание помощи Украине. При этом он добавил, что штаты имеют четкий план ее развития, который не предполагает выделения средств стране.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Постоянная поддержка США имеет решающее значение для Украины. Об этом заявил госсекретарь штатов Энтони Блинкен, согласившись с президентом РФ Владимиром Путиным. «В одном я согласен с Путиным: постоянная поддержка Америки имеет решающее значение для того, чтобы <…> солдаты и граждане Украины продолжали борьбу», — сказал Блинкен в ходе пресс-конференции. Трансляция велась на YouTube-канале госдепа. Он добавил, что Вашингтон продолжит поддержку Киева в военном, экономическом и демократическом отношении. Ранее Блинкен заявил, что у США практически закончились время и деньги на оказание помощи Украине. При этом он добавил, что штаты имеют четкий план ее развития, который не предполагает выделения средств стране.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...