Путин подписал закон о праве медиков оказывать помощь без согласия пациента

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Машины. Москва, карета скорой помощи, скорая помошь
Закон касается оказания помощи вне медучреждения Фото:

Врачи скорой помощи смогут осуществлять медицинское вмешательство, если пациент не сможет выразить свою добровольное согласие на это. Это касается оказания помощи за пределами медучреждения. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Он опубликован на сайте правовых актов.

«Медицинский работник выездной бригады скорой <…> с внесением решения об осуществлении медицинского вмешательства без дачи гражданином (его законным представителем) информированного добровольного согласия», — говорится в документе. Отмечается, что это будет сделано в том случае, когда пациент не может выразить свою волю.

Закон касается оказания скорой специализированной помощи за пределами медицинского учреждения. Уточняется, что гражданин и его законные представители имеют право отказаться от медицинского вмешательства. В таком случае нужно будет предоставить документ, оформленный письменно.

Ранее Путин отметил, что в России улучшилось качество медицинского обслуживания. Страна определила повышение качества и доступности медицинской помощи как один из ключевых приоритетов национального проекта здравоохранения. Кроме того, глава России подчеркнул, что сбережение российского народа — это приоритет для правительства на многие поколения вперед.

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Врачи скорой помощи смогут осуществлять медицинское вмешательство, если пациент не сможет выразить свою добровольное согласие на это. Это касается оказания помощи за пределами медучреждения. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Он опубликован на сайте правовых актов. «Медицинский работник выездной бригады скорой <…> с внесением решения об осуществлении медицинского вмешательства без дачи гражданином (его законным представителем) информированного добровольного согласия», — говорится в документе. Отмечается, что это будет сделано в том случае, когда пациент не может выразить свою волю. Закон касается оказания скорой специализированной помощи за пределами медицинского учреждения. Уточняется, что гражданин и его законные представители имеют право отказаться от медицинского вмешательства. В таком случае нужно будет предоставить документ, оформленный письменно. Ранее Путин отметил, что в России улучшилось качество медицинского обслуживания. Страна определила повышение качества и доступности медицинской помощи как один из ключевых приоритетов национального проекта здравоохранения. Кроме того, глава России подчеркнул, что сбережение российского народа — это приоритет для правительства на многие поколения вперед.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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