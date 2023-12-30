Украине предложили усилить взаимодействие с ЕС

31 декабря 2023 в 02:36 Размер текста - 17 +

Украина может обмениваться с ЕС цифровыми технологиями Фото: Официальный сайт президента Украины Украине предложили совместно с ЕС развивать цифровые технологии и другие сферы еще до вступления страны в Евросоюз. Об этом заявила председатель Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова. «Государства —кандидаты могут присоединиться в плане совместного использования цифровых технологий, энергетики, транспортной инфраструктуры. <…> Мы можем взаимно признавать документы об образовании и свидетельства о присвоении профессиональных квалификаций», — приводит слова Юровой газета Pravo. Юрова подчеркнула, что считает, процесс принятия Украины в ЕС не должен растянуться на десятилетия, однако сейчас к вступлению ближе те страны, с которыми уже начаты переговоры. По ее мнению, принятие Украины в ЕС после начала конфликта было правильным решением, а действия Москвы только укрепляют членов Евросоюза в вопросе поддержки Киева.

Украине предложили совместно с ЕС развивать цифровые технологии и другие сферы еще до вступления страны в Евросоюз. Об этом заявила председатель Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова. «Государства —кандидаты могут присоединиться в плане совместного использования цифровых технологий, энергетики, транспортной инфраструктуры. <…> Мы можем взаимно признавать документы об образовании и свидетельства о присвоении профессиональных квалификаций», — приводит слова Юровой газета Pravo. Юрова подчеркнула, что считает, процесс принятия Украины в ЕС не должен растянуться на десятилетия, однако сейчас к вступлению ближе те страны, с которыми уже начаты переговоры. По ее мнению, принятие Украины в ЕС после начала конфликта было правильным решением, а действия Москвы только укрепляют членов Евросоюза в вопросе поддержки Киева.