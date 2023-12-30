30 декабря 2023

Украине предложили усилить взаимодействие с ЕС

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, евросоюз, украина, флаг, ес, европейский союз,  stock
Украина может обмениваться с ЕС цифровыми технологиями Фото:

Украине предложили совместно с ЕС развивать цифровые технологии и другие сферы еще до вступления страны в Евросоюз. Об этом заявила председатель Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова.

«Государства —кандидаты могут присоединиться в плане совместного использования цифровых технологий, энергетики, транспортной инфраструктуры. <…> Мы можем взаимно признавать документы об образовании и свидетельства о присвоении профессиональных квалификаций», — приводит слова Юровой газета Pravo.

Юрова подчеркнула, что считает, процесс принятия Украины в ЕС не должен растянуться на десятилетия, однако сейчас к вступлению ближе те страны, с которыми уже начаты переговоры. По ее мнению, принятие Украины в ЕС после начала конфликта было правильным решением, а действия Москвы только укрепляют членов Евросоюза в вопросе поддержки Киева.

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Украине предложили совместно с ЕС развивать цифровые технологии и другие сферы еще до вступления страны в Евросоюз. Об этом заявила председатель Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова. «Государства —кандидаты могут присоединиться в плане совместного использования цифровых технологий, энергетики, транспортной инфраструктуры. <…> Мы можем взаимно признавать документы об образовании и свидетельства о присвоении профессиональных квалификаций», — приводит слова Юровой газета Pravo. Юрова подчеркнула, что считает, процесс принятия Украины в ЕС не должен растянуться на десятилетия, однако сейчас к вступлению ближе те страны, с которыми уже начаты переговоры. По ее мнению, принятие Украины в ЕС после начала конфликта было правильным решением, а действия Москвы только укрепляют членов Евросоюза в вопросе поддержки Киева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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