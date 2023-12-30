Украине предложили усилить взаимодействие с ЕС

Украине предложили совместно с ЕС развивать цифровые технологии и другие сферы еще до вступления страны в Евросоюз. Об этом заявила председатель Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова.
«Государства —кандидаты могут присоединиться в плане совместного использования цифровых технологий, энергетики, транспортной инфраструктуры. <…> Мы можем взаимно признавать документы об образовании и свидетельства о присвоении профессиональных квалификаций», —
Юрова подчеркнула, что считает, процесс принятия Украины в ЕС не должен растянуться на десятилетия, однако сейчас к вступлению ближе те страны, с которыми уже начаты переговоры. По ее мнению, принятие Украины в ЕС после начала конфликта было правильным решением, а действия Москвы только укрепляют членов Евросоюза в вопросе поддержки Киева.
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