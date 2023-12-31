В Белгороде объявили ракетную опасность

Мэрия Белгорода предупредила о ракетной опасности и призвала оставаться дома
новость из сюжетаВСУ атаковали Белгород перед Новым годом
В Белгороде объявлена ракетная опасность. Мэрия города призвала жителей не выходить из дома.
«Город Белгород! Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», —
Обстрел центральной части Белгорода Вооруженными силами Украины произошел 30 декабря. Из-за атаки пострадали более 100 мирных жителей, погибло 24 человека.
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