В Белгороде объявили ракетную опасность

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Мэрия Белгорода предупредила о ракетной опасности и призвала оставаться дома Фото:
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В Белгороде объявлена ракетная опасность. Мэрия города призвала жителей не выходить из дома.

«Город Белгород! Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — сообщили в telegram-канале мэрии Белгорода со ссылкой на Российскую единую систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Обстрел центральной части Белгорода Вооруженными силами Украины произошел 30 декабря. Из-за атаки пострадали более 100 мирных жителей, погибло 24 человека.

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В Белгороде объявлена ракетная опасность. Мэрия города призвала жителей не выходить из дома. «Город Белгород! Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — сообщили в telegram-канале мэрии Белгорода со ссылкой на Российскую единую систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Обстрел центральной части Белгорода Вооруженными силами Украины произошел 30 декабря. Из-за атаки пострадали более 100 мирных жителей, погибло 24 человека.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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