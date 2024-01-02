Bloomberg: состояние богатейших бизнесменов РФ увеличилось на 50 млрд долларов

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Бизнесмены России стали богаче на 50 миллиардов долларов в 2023 году, пишет Bloomberg Фото:

Крупнейшие российские бизнесмены в 2023 году стали богаче на 50 миллиардов долларов. Об этом пишет агентство Bloomberg

«Состояние богатейших бизнесменов России за 2023 год увеличилось на 50 миллиардов долларов», — говорится в материале агентства. Там добавили, что основатель компании «Лукойл» Вагит Алекперов заработал 9,29 миллиардов долларов, увеличив свое состояние до 24,7 миллиардов. Сооснователь компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко увеличил свое состояние на 5,67 миллиардов, достигнув отметки в 17,2 миллиарда долларов.

Председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин заработал 4,08 миллиарда, и его состояние сейчас составляет 23,9 миллиарда долларов. Однако есть и те, кто понес убытки. Основной акционер компании «Акрон» Вячеслав Кантор потерял 0,149 миллиарда. Его состояние сократилось до 6,21 миллиардов долларов, заключили в агентстве.

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Крупнейшие российские бизнесмены в 2023 году стали богаче на 50 миллиардов долларов. Об этом пишет агентство Bloomberg «Состояние богатейших бизнесменов России за 2023 год увеличилось на 50 миллиардов долларов», — говорится в материале агентства. Там добавили, что основатель компании «Лукойл» Вагит Алекперов заработал 9,29 миллиардов долларов, увеличив свое состояние до 24,7 миллиардов. Сооснователь компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко увеличил свое состояние на 5,67 миллиардов, достигнув отметки в 17,2 миллиарда долларов. Председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин заработал 4,08 миллиарда, и его состояние сейчас составляет 23,9 миллиарда долларов. Однако есть и те, кто понес убытки. Основной акционер компании «Акрон» Вячеслав Кантор потерял 0,149 миллиарда. Его состояние сократилось до 6,21 миллиардов долларов, заключили в агентстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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