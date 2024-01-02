Экономика Бизнес Bloomberg: состояние богатейших бизнесменов РФ увеличилось на 50 млрд долларов 02 января 2024 в 17:37 Размер текста - 17 + Бизнесмены России стали богаче на 50 миллиардов долларов в 2023 году, пишет Bloomberg Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Крупнейшие российские бизнесмены в 2023 году стали богаче на 50 миллиардов долларов. Об этом пишет агентство Bloomberg «Состояние богатейших бизнесменов России за 2023 год увеличилось на 50 миллиардов долларов», — говорится в материале агентства. Там добавили, что основатель компании «Лукойл» Вагит Алекперов заработал 9,29 миллиардов долларов, увеличив свое состояние до 24,7 миллиардов. Сооснователь компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко увеличил свое состояние на 5,67 миллиардов, достигнув отметки в 17,2 миллиарда долларов. Председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин заработал 4,08 миллиарда, и его состояние сейчас составляет 23,9 миллиарда долларов. Однако есть и те, кто понес убытки. Основной акционер компании «Акрон» Вячеслав Кантор потерял 0,149 миллиарда. Его состояние сократилось до 6,21 миллиардов долларов, заключили в агентстве. Крупнейшие российские бизнесмены в 2023 году стали богаче на 50 миллиардов долларов. Об этом пишет агентство Bloomberg «Состояние богатейших бизнесменов России за 2023 год увеличилось на 50 миллиардов долларов», — говорится в материале агентства. Там добавили, что основатель компании «Лукойл» Вагит Алекперов заработал 9,29 миллиардов долларов, увеличив свое состояние до 24,7 миллиардов. Сооснователь компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко увеличил свое состояние на 5,67 миллиардов, достигнув отметки в 17,2 миллиарда долларов. Председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин заработал 4,08 миллиарда, и его состояние сейчас составляет 23,9 миллиарда долларов. Однако есть и те, кто понес убытки. Основной акционер компании «Акрон» Вячеслав Кантор потерял 0,149 миллиарда. Его состояние сократилось до 6,21 миллиардов долларов, заключили в агентстве. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям