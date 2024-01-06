WSJ сравнила военные усилия России и Украины во время СВО. Скрин

WSJ: Киев может отстать в развитии военного производства без помощи Запада

06 января 2024 в 19:35 Размер текста - 17 +

У РФ преимущество на поле боя, пишет The Wall Street Journal Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Американская газета The Wall Street Journal сравнила военные усилия ВС РФ и ВСУ во время спецоперации. Авторы отметили, что у России больше преимуществ, чем у Украины. Военный потенциал Украина инвестирует в отечественное военное производство, но оно не может сравниться с гораздо более крупным российским военно-промышленным комплексом, работающим на полную мощность. «Киев может отстать еще больше, поскольку поддержка Запада иссякнет», — заявили авторы в материале. Кроме того, для Украины серьезной проблемой становится нехватка мужчин на передовой. Власти в Киеве сейчас пытаются найти способы отправить на фронт как можно больше людей. Экономика Экономика РФ справилась с санкциями лучше, чем ожидал Запад. Страна нашла альтернативные варианты экспорта, например, в Китай и Индию. Украина же находится в шатком положении: помощь Запада сокращается, а обеспокоенность по поводу того, как отношение США может измениться после президентских выборов 2024 года, растет. Без достаточной поддержки Украине, возможно, придется прибегнуть к болезненному сокращению расходов или даже печатать деньги, чтобы восполнить свой дефицит, пишут авторы. Политика Украинцы все больше теряют доверие к своему президенту Владимиру Зеленскому. А в США опросы показывают, что процент людей, считающих, что американские власти отправляют слишком много средств на Украину, вырос с 7% до 31%. В ЕС поддержка Украины хоть и остается высокой, но уже демонстрирует признаки угасания. При этом в России население продолжает поддерживать российского президента Владимира Путина. Рейтинги действующего главы государства постоянно растут. Сколько снарядов в день, по данным WSJ, выпускают Украина и Россия The Wall Street Journal https://www.wsj.com/world/russia/heres-how-the-russian-and-ukrainian-war-efforts-compare-in-10-charts-1cf9a74f Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Американская газета The Wall Street Journal сравнила военные усилия ВС РФ и ВСУ во время спецоперации. Авторы отметили, что у России больше преимуществ, чем у Украины. Украина инвестирует в отечественное военное производство, но оно не может сравниться с гораздо более крупным российским военно-промышленным комплексом, работающим на полную мощность. «Киев может отстать еще больше, поскольку поддержка Запада иссякнет», — заявили авторы в материале. Кроме того, для Украины серьезной проблемой становится нехватка мужчин на передовой. Власти в Киеве сейчас пытаются найти способы отправить на фронт как можно больше людей. Экономика РФ справилась с санкциями лучше, чем ожидал Запад. Страна нашла альтернативные варианты экспорта, например, в Китай и Индию. Украина же находится в шатком положении: помощь Запада сокращается, а обеспокоенность по поводу того, как отношение США может измениться после президентских выборов 2024 года, растет. Без достаточной поддержки Украине, возможно, придется прибегнуть к болезненному сокращению расходов или даже печатать деньги, чтобы восполнить свой дефицит, пишут авторы. Украинцы все больше теряют доверие к своему президенту Владимиру Зеленскому. А в США опросы показывают, что процент людей, считающих, что американские власти отправляют слишком много средств на Украину, вырос с 7% до 31%. В ЕС поддержка Украины хоть и остается высокой, но уже демонстрирует признаки угасания. При этом в России население продолжает поддерживать российского президента Владимира Путина. Рейтинги действующего главы государства постоянно растут.