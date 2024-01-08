Mash: 400 россиян не могут улететь с Пхукета в Москву

08 января 2024 в 19:29 Размер текста - 17 +

Причиной задержки рейса является неисправность самолета, заявили в «Аэрофлот» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Пхукете четыреста россиян сутки не могут вылететь до Москвы после праздничных каникул. В авиакомпании «Аэрофлот» причиной задержки назвали неисправность самолета. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Четыреста пассажиров рейса Пхукет — Москва не могут вылететь после новогодних каникул», — передает канал. В «Аэрофлоте» заявили, что причиной задержки вылета на сутки является неисправность самолета. На данный момент в аэропорту ожидают самолет из Москвы, который должен привести необходимые запчасти для Boeing 777-300ER. Отмечается, что пассажиры уже начали писать начальству о том, что они вряд ли успеют прилететь в город к началу рабочего дня. Ранее еще один рейс с Пхукета в Москву задержали на 2,5 часа из-за двух россиянок, которые жаловались на духоту в салоне самолета. В этот момент там находилось 300 пассажиров. У одной из женщин началась паническая атака. Бортпроводники предложили вызвать скорую помощь, но россиянки отказались и снялись с рейса, передает телеканал 360.

В Пхукете четыреста россиян сутки не могут вылететь до Москвы после праздничных каникул. В авиакомпании «Аэрофлот» причиной задержки назвали неисправность самолета. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Четыреста пассажиров рейса Пхукет — Москва не могут вылететь после новогодних каникул», — передает канал. В «Аэрофлоте» заявили, что причиной задержки вылета на сутки является неисправность самолета. На данный момент в аэропорту ожидают самолет из Москвы, который должен привести необходимые запчасти для Boeing 777-300ER. Отмечается, что пассажиры уже начали писать начальству о том, что они вряд ли успеют прилететь в город к началу рабочего дня. Ранее еще один рейс с Пхукета в Москву задержали на 2,5 часа из-за двух россиянок, которые жаловались на духоту в салоне самолета. В этот момент там находилось 300 пассажиров. У одной из женщин началась паническая атака. Бортпроводники предложили вызвать скорую помощь, но россиянки отказались и снялись с рейса, передает телеканал 360.