Губернатор рассказал о пострадавших при атаке дронов на нефтебазу в Орле

Губернатор Клычков: три человека пострадали при атаке дрона на нефтебазу в Орле
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Съезд КПРФ. Москва, портрет, клычков андрей
На месте происшествия работают спасатели, заявил Андрей Клычков Фото:

Три человека получили вред здоровью средней тяжести при атаке дрона на нефтебазу в Орловской области. Об этом заявил губернатор региона Андрей Клычков.

«В ходе атаки вражеских БПЛА на объекты топливно-энергетический комплекса Орловской области пострадали трое человек, получившие вред здоровью средней тяжести», — написал Клычков в своем telegram-канале. По его словам, двое пострадавших отказались от госпитализации. На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что украинский дрон-камикадзе атаковал нефтебазу «Орелнефтепродукт». БПЛА ударил по резервуару на территории базы, но возгорания, к счастью, не последовало.

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Три человека получили вред здоровью средней тяжести при атаке дрона на нефтебазу в Орловской области. Об этом заявил губернатор региона Андрей Клычков. «В ходе атаки вражеских БПЛА на объекты топливно-энергетический комплекса Орловской области пострадали трое человек, получившие вред здоровью средней тяжести», — написал Клычков в своем telegram-канале. По его словам, двое пострадавших отказались от госпитализации. На месте происшествия работают экстренные службы. Ранее сообщалось, что украинский дрон-камикадзе атаковал нефтебазу «Орелнефтепродукт». БПЛА ударил по резервуару на территории базы, но возгорания, к счастью, не последовало.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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