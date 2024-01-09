Губернатор рассказал о пострадавших при атаке дронов на нефтебазу в Орле

Три человека получили вред здоровью средней тяжести при атаке дрона на нефтебазу в Орловской области. Об этом заявил губернатор региона Андрей Клычков.
«В ходе атаки вражеских БПЛА на объекты топливно-энергетический комплекса Орловской области пострадали трое человек, получившие вред здоровью средней тяжести», — написал Клычков в своем telegram-канале. По его словам, двое пострадавших отказались от госпитализации. На месте происшествия работают экстренные службы.
Три человека получили вред здоровью средней тяжести при атаке дрона на нефтебазу в Орловской области. Об этом заявил губернатор региона Андрей Клычков. «В ходе атаки вражеских БПЛА на объекты топливно-энергетический комплекса Орловской области пострадали трое человек, получившие вред здоровью средней тяжести», — написал Клычков в своем telegram-канале. По его словам, двое пострадавших отказались от госпитализации. На месте происшествия работают экстренные службы. Ранее сообщалось, что украинский дрон-камикадзе атаковал нефтебазу «Орелнефтепродукт». БПЛА ударил по резервуару на территории базы, но возгорания, к счастью, не последовало.