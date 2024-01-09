РЖД открыли движение по пути в Забайкалье после схода вагонов

На пути перегона Алеур — Бушулей Забайкальской железной дороги, ранее на котором 14 вагонов сошли с рельсов, открылось движение. Об этом сообщили в telegram-канале «Телеграмма РЖД».
«В экстремальных погодных условиях, при температуре -37 градусов, железнодорожники в кратчайшие сроки восстановили один из путей, где накануне произошел сход вагонов грузового поезда. Первый поезд пошел по восстановленному пути в 19:45 по московскому времени», — сказано в сообщении.
Задержанные поезда из-за схода вагонов уже отправлены по своим маршрутам. Железнодорожники принимают меры по восстановлению графика движения, а также продолжают работы по возобновлению движения по соседнему пути.
Накануне на перегоне Алеур-Бушулей Забайкальской железной дороги 14 вагонов грузового поезда сошли с рельсов. Пострадавших и угрозы экологии отсутствуют. В РЖД устанавливают причины произошедшего.
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