Путин оценил предложение использовать маткапитал на покупку авто

Российский президент Владимир Путин против приобретения автомобиля на средства от материнского капитала. По его словам, он даст поручение правительству по изучению вопроса льготного субсидированного кредитования на авто для многодетных семей на Дальнем Востоке.
«Если власти разрешат тратить деньги на еще больше направлений, то гарантировать интересы детей станет невозможно», — заявил Путин на встрече с жителями города Анадырь. Трансляция его выступления идет на телеканале «Россия-24». Он обещал поручить правительству РФ проработать вопрос по льготному субсидированию кредитования на автомобили для многодетных семей на Дальнем Востоке.
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