Путин оценил предложение использовать маткапитал на покупку авто

Путин против покупки авто на средства от маткапитала
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Переговоры в Кремле президента России Владимира Путина и президента республики Иран Ибрахима Раиси. Москва, путин владимир
Владимир Путин сообщил, что не одобряет идею покупки авто на маткапитал Фото:

Российский президент Владимир Путин против приобретения автомобиля на средства от материнского капитала. По его словам, он даст поручение правительству по изучению вопроса льготного субсидированного кредитования на авто для многодетных семей на Дальнем Востоке.

«Если власти разрешат тратить деньги на еще больше направлений, то гарантировать интересы детей станет невозможно», — заявил Путин на встрече с жителями города Анадырь. Трансляция его выступления идет на телеканале «Россия-24». Он обещал поручить правительству РФ проработать вопрос по льготному субсидированию кредитования на автомобили для многодетных семей на Дальнем Востоке.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский президент Владимир Путин против приобретения автомобиля на средства от материнского капитала. По его словам, он даст поручение правительству по изучению вопроса льготного субсидированного кредитования на авто для многодетных семей на Дальнем Востоке. «Если власти разрешат тратить деньги на еще больше направлений, то гарантировать интересы детей станет невозможно», — заявил Путин на встрече с жителями города Анадырь. Трансляция его выступления идет на телеканале «Россия-24». Он обещал поручить правительству РФ проработать вопрос по льготному субсидированию кредитования на автомобили для многодетных семей на Дальнем Востоке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...