Путин путешествует по Чукотке на технике тобольского производства. Фото

10 января 2024 в 14:52 Размер текста - 17 +

Президент передвигался по Анадырю на тобольском вездеходе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин во время своего визита на Чукотку передвигался по столице — городу Анадырь, на снегоболотоходе «Хищник», который производит компания ООО «Мег Вест» из Тобольска. Кадрами вездехода в своем telegram-канале поделились журналисты кремлевского пула. «Путин передвигается по Анадырю на снегоболотоходе. Примерно на таком», — такая запись появилась в telegram-канале RIA_Kremlinpool. На фото, выложенном журналистами, заснят вездеход «Хищник». Его производит компания «Мег Вест» из Тобольска. Как ранее писало URA.RU, 10 января глава государства работает на Чукотке. Эта поездка стала для президента первой в 2024 году. Фото: t.me/RIAKremlinpool

Президент России Владимир Путин во время своего визита на Чукотку передвигался по столице — городу Анадырь, на снегоболотоходе «Хищник», который производит компания ООО «Мег Вест» из Тобольска. Кадрами вездехода в своем telegram-канале поделились журналисты кремлевского пула. «Путин передвигается по Анадырю на снегоболотоходе. Примерно на таком», — такая запись появилась в telegram-канале RIA_Kremlinpool. На фото, выложенном журналистами, заснят вездеход «Хищник». Его производит компания «Мег Вест» из Тобольска. Как ранее писало URA.RU, 10 января глава государства работает на Чукотке. Эта поездка стала для президента первой в 2024 году.