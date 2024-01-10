Путин путешествует по Чукотке на технике тобольского производства. Фото

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Владимир Путин на 4 съезде железнодорожников. Москва, путин владимир
Президент передвигался по Анадырю на тобольском вездеходе Фото:

Президент России Владимир Путин во время своего визита на Чукотку передвигался по столице — городу Анадырь, на снегоболотоходе «Хищник», который производит компания ООО «Мег Вест» из Тобольска. Кадрами вездехода в своем telegram-канале поделились журналисты кремлевского пула.

«Путин передвигается по Анадырю на снегоболотоходе. Примерно на таком», — такая запись появилась в telegram-канале RIA_Kremlinpool.

На фото, выложенном журналистами, заснят вездеход «Хищник». Его производит компания «Мег Вест» из Тобольска.

Как ранее писало URA.RU, 10 января глава государства работает на Чукотке. Эта поездка стала для президента первой в 2024 году.

Фото:

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Президент России Владимир Путин во время своего визита на Чукотку передвигался по столице — городу Анадырь, на снегоболотоходе «Хищник», который производит компания ООО «Мег Вест» из Тобольска. Кадрами вездехода в своем telegram-канале поделились журналисты кремлевского пула. «Путин передвигается по Анадырю на снегоболотоходе. Примерно на таком», — такая запись появилась в telegram-канале RIA_Kremlinpool. На фото, выложенном журналистами, заснят вездеход «Хищник». Его производит компания «Мег Вест» из Тобольска. Как ранее писало URA.RU, 10 января глава государства работает на Чукотке. Эта поездка стала для президента первой в 2024 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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