Президент России Владимир Путин во время своего визита на Чукотку передвигался по столице — городу Анадырь, на снегоболотоходе «Хищник», который производит компания ООО «Мег Вест» из Тобольска. Кадрами вездехода в своем telegram-канале поделились журналисты кремлевского пула.
«Путин передвигается по Анадырю на снегоболотоходе. Примерно на таком», — такая запись появилась в telegram-канале RIA_Kremlinpool.
На фото, выложенном журналистами, заснят вездеход «Хищник». Его производит компания «Мег Вест» из Тобольска.
Как ранее писало URA.RU, 10 января глава государства работает на Чукотке. Эта поездка стала для президента первой в 2024 году.
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